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    Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

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    75% - на украинском. Рада ввела квоты на ТВ (150)

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    Министр информационной политики уверен, что "на время военной агрессии России против Украины", запрет на ввоз книг из РФ является правильным шагом.
    Канал на Youtube Телеканал ZIK

    Запрет российской книжной и музыкальной продукции дает толчок для развития украинской книги и музыки, заявил министр информационной политики Юрий Стець.

    Собрание сочинений русских классиков
    Из открытых источников
    Вода еще мокрая и небо пока голубое. О запрете российских книг

    "Безусловно, что все зависит от контента каждой отдельной российской книги. Однако на время военной агрессии России против Украины является ли это правильным решением? Мой ответ — да! Но означает ли это то, что нужно навсегда запретить ввоз российских книг в Украине? Мой ответ — нет!", — сказал Стець в эфире телеканала ZIK.

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    Соответствующий запрет, по мнению министра, является реальностью сегодняшнего дня, однако, отмечает он, "когда меняется время, события и вообще мир, то решение власти так же должны меняться".

    "Кроме защиты от идеологического и информационного воздействия, такой запрет дает толчок для развития украинской книги, так же, как и квоты на радио, которые позволяют украинской музыке развиваться. Я смотрел отчеты и общался с радийщиками. Так, о некоторых украинских талантах мы бы никогда не узнали, если бы не дали украинским исполнителям развиваться", — уверен глава Мининформполитики.

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    В то же время Стець признал, что на сегодняшний день в Украине Безусловно недостаточно музыкального материала, чтобы закрыть нужный объем эфира, "однако он не появится, если государство не будет побуждать к этому музыкантов".

    Напомним, с начала года художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен.

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