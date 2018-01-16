Министр Стець о пользе запрета российских книг в Украине

Запрет российской книжной и музыкальной продукции дает толчок для развития украинской книги и музыки, заявил министр информационной политики Юрий Стець.

"Безусловно, что все зависит от контента каждой отдельной российской книги. Однако на время военной агрессии России против Украины является ли это правильным решением? Мой ответ — да! Но означает ли это то, что нужно навсегда запретить ввоз российских книг в Украине? Мой ответ — нет!", — сказал Стець в эфире телеканала ZIK.

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Соответствующий запрет, по мнению министра, является реальностью сегодняшнего дня, однако, отмечает он, "когда меняется время, события и вообще мир, то решение власти так же должны меняться".

"Кроме защиты от идеологического и информационного воздействия, такой запрет дает толчок для развития украинской книги, так же, как и квоты на радио, которые позволяют украинской музыке развиваться. Я смотрел отчеты и общался с радийщиками. Так, о некоторых украинских талантах мы бы никогда не узнали, если бы не дали украинским исполнителям развиваться", — уверен глава Мининформполитики.

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В то же время Стець признал, что на сегодняшний день в Украине Безусловно недостаточно музыкального материала, чтобы закрыть нужный объем эфира, "однако он не появится, если государство не будет побуждать к этому музыкантов".

Напомним, с начала года художественный совет при Госкомтелерадио Украины расширил список книг, ввоз которых из России запрещен.