Поешь для "агрессора"? На нары!

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Если проанализировать ленту новостей за первые две недели нового года, станет понятно, что главных врагов украинского государства всего два. Первый — "агенты ФСБ в рясах" из Украинской православной церкви и представители шоу-бизнеса, которые своими песнями посмели развлекать поклонников в "стране-агрессоре". Если священниками уже начали заниматься радикалы и прокуратура, но "артистами-предателями" скоро заинтересуется Верховная Рада.

Санкции и сборы

Так, глава Национального совета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко предложил ввести санкции в отношении артистов, которые выступают на территории "страны-агрессора".

"Законодатели могли бы рассмотреть и применить мировую практику по влиянию на отечественных исполнителей, которые ведут концертную деятельность в стране, которая признана агрессором. Это могут быть штрафные санкции или уголовная ответственность для них. А телерадиоорганизации могли бы быть обязаны ограничить участие таких артистов или деятелей культуры в эфире, возможно на определенный период", - написал Артеменко на своей странице в Facebook.

Развил тему артистов, которые ездят на заработки в Россию, и вице-премьер Вячеслав Кириленко. Политик, известный своей борьбой за чистоту нации, заявил в четверг, что украинские артисты, которые ездят на гастроли в Россию, должны платить дополнительный "военный сбор".

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"По "нашим" гастролерам в РФ. Действительно, вопрос в основном этический, запретить нельзя. Но, едешь в РФ на гастроли: 1) сообщаешь, 2) попадаешь в спецреестр, 3) на ТВ во время выступления или клипа надпись: "этот артист гастролирует в стране-агрессоре", 4) на Украине платишь дополнительный военный сбор", — написал Кириленко в своем микроблоге в Twitter.

Этническая унификация

По словам политолога, директора Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, такая инициатива — шаг в сторону этнической унификации Украины.

"Это очередное проявление административного идиотизма Национального регулятора, который под руководством его главы Артеменко превратился в "национального рагулятора". Подобные странные инициативы — шаг в сторону этнической унификации Украины. При чем я не думаю, что это личная инициатива Национального совета по телевидению и радиовещанию. Я прекрасно помню Артеменко по работе в запорожской газете "Миг", но, очевидно, тогда он талантливо прикидывался нормальным человеком", — отметил Золотарев.

Переселение народов

Эксперт сомневается в том, что подобные инициативы получат какое-то оформление в законодательном поле.

"Вместе с тем, формируется почва. Шажок за шажком, постепенно. Подобные заявления — это элемент большого процесса. Сейчас это сигнал, потом начнется активное обсуждение темы, а уже дальше по результатам. Если общество начнет сопротивляться, то активность поутихнет. Например, на Новый год телеканалы показали ряд советских кинофильмов, но жесткой реакции на это не последовало — власть понимает, что общественное мнение будет не на ее стороне", — считает специалист.

Золотарев убежден, что политика запретов и ограничений в итоге приведет к тому, что украинский шоу-бизнес может переместиться в другие страны.

"Артисты уедут в ту же Беларусь, Молдову, номинально оставаясь гражданами Украины. Нужно понимать, это бизнес — это большие деньги. Например, в Минске провалился концерт Джамалы — то, что нравится власти, далеко не всегда нравится публике", — резюмировал Золотарев.

Закрутить гайки

О том, что инициативы чиновников не имеют ничего общего со здравым смыслом, говорит и политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня артисты чувствуют себя полными лохами. На фоне того, что за год торговля между Украиной и РФ выросла на 70%, а власть активно на этом зарабатывает, запрет выступлений в России выглядит дико и несправедливо", — говорит эксперт. "Это не более чем попытка отвлечь внимание от реальных бизнес-процессов между политическими элитами. Но артисты вступят в еще больший конфликт с властью, он будет только нарастать. Хотя, в подобных действиях политиков нет смысла. Вместо того, чтобы предложить артистам какие-то площадки в Украине и дать возможность зарабатывать здесь, их лишают возможности зарабатывать там. Хотя не исключаю того, что дойдет до специального закона, о котором говорят политики — гайки в гумманитарной сфере будут еще больше закручиваться".