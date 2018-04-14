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    Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован с инфарктом

    (обновлено: )23
    Как стало известно, рокера госпитализировали с инфарктом миокарда. Сейчас он находится в стабильном состоянии.
    Джо Линн Тернер
    wikipedia

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бывшего вокалиста рок-группы Deep Purple 66-летний Джо Линна Тернера срочно госпитализировали на скорой помощи в Минске, передает Sputnik.

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    Как стало известно, рокера госпитализировали с инфарктом миокарда. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

    В Белоруссии рокер бывает часто из-за своей супруги, поскольку он женат на белоруске Майе Козыревой.

    Напомним, Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он выступал сольно. 

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