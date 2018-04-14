Экс-вокалист Deep Purple госпитализирован с инфарктом

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Бывшего вокалиста рок-группы Deep Purple 66-летний Джо Линна Тернера срочно госпитализировали на скорой помощи в Минске, передает Sputnik.

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Как стало известно, рокера госпитализировали с инфарктом миокарда. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

В Белоруссии рокер бывает часто из-за своей супруги, поскольку он женат на белоруске Майе Козыревой.

Напомним, Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он выступал сольно.