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    Киев требует создания подгруппы по контролю над границей с РФ в Донбассе

    (обновлено: )14910
    Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что пятая подгруппа на переговорах по Донбассу в Минске уже должна обсуждать передачу контроля Украине границы с РФ.
    Ирина Геращенко
    УНИАН

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Киев настаивает на создании пятой подгруппы в рамках минских соглашений, отвечающей за передачу Украине контроля над границей с Россией в Донбассе, заявила первый вице-спикер парламента, представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

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    Напомним, контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

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    "В Минске мы требуем создания пятой группы, которая уже сегодня должна обсуждать, как передавать контроль Украине на этой (украинско-российской — Ред.) границе", — сказала Геращенко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV

    Она отметила, что в минских соглашениях есть пункт, согласно которому контроль над границей должен быть передан киевским властям.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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