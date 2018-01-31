Очередной раунд переговоров по Донбассу. Что будут обсуждать в Минске

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдет в среду в Минске. Стороны обсудят вопросы соблюдения перемирия, обмена пленными, политический аспект урегулирования конфликта и другие вопросы.

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В конце прошлого года контактная группа согласовала режим прекращения огня в Донбассе к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако в зоне конфликта по-прежнему фиксируются факты обстрелов. Противоборствующие стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия, минских договоренностей по отводу вооружения, а также в активизации проведения разведки, перегруппировке сил, подготовке к диверсиям и провокациям под ширмой перемирия.

Более того, в прошедший с момента предыдущего заседания контактной группы в Минске период был даже отмечен некоторый всплеск числа нарушений.

Две недели назад, после предыдущего раунда переговоров, спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что в 2018 году продолжится работа по установлению в зоне конфликта бессрочного и полного режима "тишины". "Безусловно, вопросы безопасности и необходимых условий для гражданского населения в зоне конфликта и в этом году будут приоритетами контактной группы и ее рабочих групп", — подчеркнул дипломат.

В эту среду стороны вновь проанализируют выполнение договоренностей о перемирии, причины нарушений, а также реализацию соглашений об отводе тяжелого вооружения и разведения сил и средств конфликтующих сторон, вероятно, обсудят новые зоны безопасности в Донбассе.

Напомним, в конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что амопровозглашенной ДНР передали 165 пленных. На прошлом заседании стороны конфликта обсудили дальнейшие шаги в процессе обмена пленными. Официальный Киев и представители непризнанных ДНР и ЛНР 18 января обменялись списками для обмена пленными.

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Кроме того, в фокусе внимания контактной группы, как и на предыдущих заседаниях, будут вопросы бесперебойного снабжения населения водой и ресурсами, ремонт инфраструктурных объектов. Представители ДНР намерены поднять вопрос о возобновлении работы сотового оператора "Vodafone-Украина".