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    Порошенко: Украина соскочила с газового крючка "Газпрома"

    Тема:

    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома" (625)

    (обновлено: )571112
    "Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома", - заявил глава государства. Ранее суд принял решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом".
    Послание Петра Порошенко в Верховной Раде, 7 сентября 2017
    Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина "соскочила с газового крючка" "Газпрома" и начинает 2018 год энергетически независимой, считает президент Петр Порошенко.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    "Нафтогаз" обречен платить "Газпрому" - Корольчук

    "Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка "Газпрома". Мы уверенно начинаем 2018-й – год энергетической независимости Украины", — написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

    Украина прекратила закупку газа в РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала его при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Текущие контракты на поставки и транзит газа между Украиной и РФ истекают в 2019 году. В конце 2017 года Порошенко заявлял, что Киев может возобновить закупки у РФ, если газ будет дешевый.

    "Газпром" и "Нафтогаз Украины" судились в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. В итоге, суд обязал "Нафтогаз" выплатить "Газпрому" 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ, а также снизил годовой контрактный объем закупок до 5 миллиардов кубометров газа, однако оставил условие "бери или плати" для 80% от этого объема, то есть, на 4 миллиарда кубометров.

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