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    Клуб обозревателей

    Почему Порошенко бессилен против пранкеров?

    (обновлено: )49450
    По словам военного эксперта, при выборе людей, которые обеспечивают информационную безопасность, Петр Порошенко руководствуется не профессионализмом кандидата, а уровнем доверия к нему.
    Петр Порошенко
    Associated Press Sergei Grits

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко
    Пранкер-шоу. Хотите позвонить Порошенко - они знают как

    Телефонными розыгрышами украинских политиков давно никого не удивишь. Но когда за короткое время "пранкеры" дважды дозваниваются президенту страны Петру Порошенко, это, как минимум, вызывает обеспокоенность.

    Напомним, известные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли Петра Порошенко в новогоднюю ночь. Президенту позвонили от имени генсека НАТО Йенса Столтенберга.

    Ранее, в ноябре телефонные хулиганы разыграли Порошенко от имени премьер-министра Грузии Георгия Квиташвили. 

    О том, почему к первому лицу государства и верховному главнокомандующему Украины может позвонить любой уличный хулиган мы спросили у военного эксперта Олега Жданова.

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    "Технически у президента не должно быть в руках никаких радио-электронных приборов — телефонов, брелков. Только в случае, если идет официально санкционированный звонок, президент на камеры держит трубку и с кем-то разговаривает. В Украине действует Государственный комитет по защите информации, который должен заниматься предотвращением подобных "пранков". Есть специальные машины, которые полностью контролируют "поле", эфир вокруг должностных лиц наивысшего ранга. Вплоть до того, что когда на площади выступает президент, вы не сможете созвониться с кем-либо по мобильному", — рассказывает специалист.

    По словам Жданова, каждая страна разрабатывает свои собственные методы защиты первых лиц государства от каких-либо несанкционированных доступов.

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    "Чем богаче государство, тем больше технических средств. Например, не представляю, чтобы в США человек с улицы дозвонился к Дональду Трампу. Человек говорит слово "бомба" или "террорист" и его тут же начинают записывать спецслужбы", — говорит эксперт.

    По его мнению, главная проблема в Украине по этой части — кумовство при назначении на высокие должности.

    "В Украине есть национальные особенности. К сожалению, даже на такие серьезные должности как охрана президента люди назначаются не по уровню их профессионализма, а по звонку", - говорит Жданов. "Как правило, если команда охраны президента работает честно и не запятнала свое реноме, то ее не меняют. Эти люди идут с президентом весь его срок. Если вычисляют "крота", шпиона, его просто отцепляют — это происходит тихо, без лишнего шума. Если же меняется команда целиком, то здесь речь идет о личных или политических амбициях. В Украине при формировании команды на первом месте идет кумовство, а потом уже все остальное. Наши политики, в первую очередь, доверяют не профи, а тем, кого знают лично".


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