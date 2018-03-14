Вместе с Тиллерсоном Трампа покинула политическая адекватность

Brendan Smialowski / AFP

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона, назначив на его место экс-главу ЦРУ Майка Помпео. Сам Трамп объяснил свое решение "расхождением позиций" с Тиллерсоном.

В качестве примера с экс-госсекретарем Трамп привел иранскую сделку.

"Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково", — отметил глава Белого дома.

Говоря о Майке Помпео, президент США сказал, что уже бывший директор ЦРУ на посту госсекретаря продолжит восстанавливать позиции Вашингтона в мире.

Комментируя назначение Помпео на пост госсекретаря США, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что экс-директор ЦРУ наиболее близок к президенту США Дональду Трампу и будет эффективным госсекретарем.

"Ближе Майка Помпео к президенту Трампу никого нет. В связи с этим он будет очень эффективным (госсекретарем)", — заявил Грэм в интервью телеканалу MSNBC, отметив "схожесть мышления" Помпео и Трампа.

Как изменится внешняя политика США при новом главе Госдепа, а также чего ждать Украине от нового американского госсекретаря, РИА Новости Украина рассказал политолог-международник, эксперт Института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.

Для начала: как вы оцениваете решение Трампа уволить Тиллерсона?

— Отставка Тиллерсона выглядит так, что администрация Трампа освободилась от важного элемента политического здравомыслия, политической адекватности. Фактически освободилась от политического прагматизма.

Получается так, что за первый год работы Трампа ни одной "победы" у него пока нет. Все — в промежуточном состоянии. Если говорить о ситуации с иранской ядерной программой — продвижения нет, признание Иерусалима столицей Израиля серьезно снизило авторитет США на Ближнем Востоке, катарские дела, иранская ядерная программа… И с Северной Кореей получается так, что Трамп завис в промежуточном положении, далеком от окончания кампании. Побед у Трампа пока что нет.

Выглядит так, что, возможно, Тиллерсон для Трампа оказался человеком, который помешал реализации его гениальных планов, сдерживал его, потому и нет побед. И теперь (Трамп) выбрал удобного человека и, я думаю, он не будет источником контр-стратегий, альтернативных точек зрения, как был Тиллерсон. Скорее всего Майк Помпео будет удобным Трампа исполнителем, человеком, который будет выполнять, не сильно возражая, то, что хочет Дональд Трамп. К тому же, Помпео — "ястреб".

А как новый госсекретарь может повлиять на политику США в отношении Европы в целом и Украины в частности?

— Я думаю, что осложнение отношений с Россией реалистично по одной простой причине: поскольку в команде Трампа — удобные "ястребы" занимают посты, Трамп будет пытаться форсировать реализацию своих планов в отношении КНДР, Ирана. А это не может не увеличить напряжения с Российской Федерацией.

Возможно, будет и Сирия, если будет подниматься тема использования химического оружия. Трамп, может быть, напрямую не будет сталкиваться с Россией, но эти его идеи фикс, в любом случае, будут вести к столкновениям между США и Россией.

И тут вопрос, каким образом будут играть в случае дальнейшего обострения, "украинской картой". Можно в таком случае ожидать и того, что Украину не будут использовать, потому что и так довольно сложный получается набор инструментов, сложных инструментов в повестке дня США и России.

А какова в этих раскладах роль украинской власти?

— Пока что наша украинская власть пытается задабривать Трампа различными экономическими ходами. Пока от критики Трампа нашу власть некоторое время будет удерживать своего рода ограниченный иммунитет. Вместе с тем, все будет зависеть от того, кто будет напевать в уши Трампу тему коррупции. Если будут говорить о том, что американская помощь разворовывается, власть не хочет антикоррупционный суд и так далее, понятно, что это может перевесить мнение Трампа и его окружения не в пользу нынешнего украинского руководства.

То есть, с одной стороны, можно ожидать того, что в случае обострения российско-американских отношений Украина может каким-то образом получить оборонную помощь, с другой стороны, это не гарантирует того, что будет благосклонность к нынешней власти, которая не хочет проводить полноценную антикоррупционную работу. Особенно, если будут говорить об откате реформ, понятно, что ситуация с конкретными персоналиями во власти не будет встречаться благосклонно Трампом.

А что может ждать Тиллерсона? Возможно, сольная политическая карьера?

— Думаю, Тиллерсон может начать свою самостоятельную политику. До этого он каким-то образом не прямо участвовал в политике, Трамп взял его в свою команду, потому что человек имеет знакомство с руководителями очень многих государств мира. То есть он уже в геополитике. А вот опыт госслужащего у него появился за год и полтора месяц пребывания в должности госсекретаря. Он получил профессиональный опыт. Поэтому я не исключаю, что Рекс Тиллерсон будет дальше реализовывать самостоятельную политическую карьеру.

Я думаю, что у США, в американской политике получился новый политический лидер. Я, правда, не знаю намерений Тиллерсона, но это такой тип личности, который склонен к довольно экспансивной политической деятельности.

Трамп освободился от Тиллерсона, который, как считал Трамп, мешал прийти в итоге к победному результату. Думаю, можно так же сказать, что Тиллерсон освободился от Трампа. Он честно проработал в должности, не сам ушел, как капризный ребенок, его отставили.

Такое впечатление, что Тиллерсон может стать той фигурой, котррая приведет к перекраиванию политической карты США с точки зрения игроков. Это мощная фигура, если он действительно будет заниматься собственной политической карьерой, будет лидером в этом вопросе и сможет консолидировать демократов и республиканцев. Посмотрим. В любом случае, я не думаю, что Тиллерсон просто так оставит свою отставку.

Его подтолкнули к самостоятельной политической карьере. А отыграется ли Тиллерсон за что-то на Трампе потом? Мне кажется, что в ближайшие несколько месяцев американская политика… Трампа теперь никто не сдерживает, у этого паровоза котел начинает набирать еще большее давление. Когда будет срывать крышку, но будет ли? Может, на самом деле, Трамп не такой уже и безрассудный.

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Но, судя по тем действиям, которые он предпринял в экономической сфере, остались одни консерваторы-романтики, которые живут реалиями как минимум середины прошлого века — это о Трампе. Попытка консервативного реванша. А Тиллерсон — прагматик, и тут вопрос, если он начнет самостоятельную игру, не связанную обязательствами с Трампом, как поведет себя бизнес? Изменит или нет мнение о Трампе? А избиратели?