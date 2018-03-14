Тиллерсон поплатился за реформы - Кирюхин

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон покинул свой пост. Об этом в Twitter написал президент Дональд Трамп. При этом, по словам заместителя экс-главы Госдепа Стива Гольдштейна, Тиллерсон не хотел покидать свою должность и не понимает причин увольнения, а Трамп не разъяснил, почему решил его отстранить.

Новым госсекретарем Трамп видит нынешнего главу ЦРУ Майка Помпео. Причем, эту рокировку он планировал еще с осени прошлого года. По крайней мере, так утверждают журналисты CNN, ссылаясь на свои источники. Также издание отмечает, что разногласия между Трампом и Тиллерсоном начались после того, как в прессе всплыла информация, что госсекретарь назвал президента идиотом.

Добавим, что Тиллерсон работал госсекретарем с января 2017 года. До этого он возглавлял нефтяную компанию ExxonMobil. Таким образом на дипломатической службе Тиллерсон продержался чуть более года.

О причинах и последствиях отставки Тиллерсона рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин

В чем вы видите действительные причины отставки Тиллерсона?

— Мне кажется, что тут ситуация сложилась таким образом, что просто накопилось много факторов, которые привели вполне ожидаемо к этой отставке. И действительно, еще в ноябре прошлого года «The Washington Post» впервые написала, что готовится отставка, что она произойдет после Нового года, и что новым главой Госдепа станет Майк Помпео. Фактически так и произошло, только с задержкой на месяц-полтора. И причин этому достаточно много, и мне кажется, что на самом деле одна из главных причин — это не какой-то там заговор, не какая-то там конкретная ситуация, а это то, что Тиллерсон потерял за год своей работы поддержку со всех сторон. Обратите внимание, отношение с Трампом, очевидно, к концу года работы Тиллерсона не очень сложились. Все-таки, эти публичные колкие замечания одного и второго в адрес друг друга, тот факт что у Тиллерсона не сложились отношения с семьей Трампа, уже создало напряженное отношение между президентом и главой Госдепа.

Большие проблемы собрались у Тиллерсона внутри Госдепа, известно что он затеял реформу, которая так по сути и не была доведена до конца, но система управления Госдепом, что ему ставили в вину, стала строиться таким образом, что он упор в своей работе стал делать на так называемый департамент политического планирования Госдепа. Это департамент, который был создан еще в 1947-ом году Джорджем Кенноном, как независимый источник анализа для работы госсекретаря. При этом сам аппарат Госдепа фактически остался не у дел и в Госдепе уже давно были слышны возгласы недовольства, что карьерные дипломаты, профессионалы сидят без дела, в то время как Тиллерсон с очень узкой группой людей, он поставил во главе департамента политпланирования близкого себе человека, вот они сами все решают, а остальных просто ставят в известность, что им надо делать. Остальные сотрудники департамента не принимают участия в выработке курса, выработке решений и там накопилось большое недовольство внутри Госдепа.

Кроме того, на многие должности не назначались люди, не назначались люди во многие посольства. Это, очевидно, связано с тем, что Тиллерсон не был госслужащим, у него логика работы бизнесмена и он стал как бы внутри аппарата, он не понимал, зачем многие функции, он считал их неэффективными, неповоротливыми. Поэтому, как это часто бывает с людьми, которые из бизнеса более быстрого, более эффективного, приходят в государственную службу, они не понимают, зачем там все эти люди, многие отделы, когда достаточно двух-трех человек и можно работать. Вот та же самая логика.

Наконец, Тиллерсон потерял из-за вот этих конфликтов. Поддержка в Конгрессе Тиллерсона крайне снизилась. В принципе, она была низкой. И последние полгода, последние месяцы, он был достаточно одинок, я думаю, ему было непросто работать, например, в ситуации политики по Ближнему востоку, по вопросу Израиля, Палестины, Саудовской Аравии. Фактически, он был отстранен от решений. Там была сформирована так называемая «команда мира» во главе с Жаном Кушнером, зятем Трампа. Кроме того, известно что активную роль в теме израильско-палестинского конфликта урегулирования занимал и вел Майк Помпео, тогда еще директор ЦРУ, Тиллерсон же в этом практически не участвовал. Известен конфликт Тиллерсона с Трампом по вопросу КНДР, разные методы. И то, что сегодня КНДР послала сигнал о готовности к переговорам, воспринимается в Белом доме многими как свидетельство того, что жесткий курс, который в конечном итоге заняла администрация Трампа, вопреки советам Тиллерсона, жесткий курс на санкции, жесткий курс на давление, а не на переговоры, этот курс себя оправдал. Таким образом, это было тоже свидетельство того, что подход Тиллерсона неадекватен. Так что накопившиеся проблемы. И собственно если мы посмотрим американскую прессу, мы увидим, что есть общий консенсус, что Тиллерсон был одним из наименее эффективных госсекретарей за последние десять-пятнадцать лет. NICHOLAS KAMM / AFP Корнейчук: у Трампа было четыре повода уволить Тиллерсона

А что изменится с возможным назначением господина Помпео?

— Во-первых, я думаю что перспективы назначения его на должность очень высокие. Потому что когда Помпео назначали на должность главы ЦРУ, против был только один голос — голос Марка Рубео, сенатора — а так назначение прошло легко, я думаю, сейчас тоже пройдет достаточно легко. И тут вы конечно же правы в том смысле, что если Трампу не очень удобно было работать, когда его госсекретарь конфликтует с большинством в обеих палатах парламента, то Помпео в этом смысле более удобен, очевидно, что такого конфликта, по крайней мере сразу, ожидать не приходится, он позволит Трампу работать более комфортно с Сенатом, с тем радикальным и влиятельным крылом политиков, которые присутствуют в Вашингтоне.

Что же изменится. Я думаю, мы видим, что первый год президентства Трампа — это период сильных метаний. Очень много было кадровых перестановок, больше 30 сотрудников, даже 35 сотрудников Белого дома поменялось за этот год. Сейчас команда становится действительно более однородной. И это должно для президента быть как-то пожалуй более комфортно. Собственно, что вчера сказал Трамп, что «в отличие от Тиллерсона мы с Майком Помпео думаем одинаково». Это облегчит президенту задачу. Тем более, там в паре с Помпео идет Джина Хаспел, которая претендует на должность главы ЦРУ, у которой тоже очень высокие перспективы назначения. Потому что ее называют старым опытным ветераном, опытным шпионом, то есть человеком, который имеет большой опыт работы в спецслужбах, она сейчас занимает должность заместителя главы ЦРУ, и по многим взглядам она близка к Майку Помпео. В частности, по российскому вопросу.

Соответственно, я думаю, что сейчас уже к началу второго года президентства Трампа мы уже имеем администрацию в Белом доме которая по своим идеологическим взглядам, по своим позициям, очень близка к той, которую бы сформировала Хилари Клинтон. И в этом отношении только в том разница, что у Клинтон большой дипломатический опыт, политический опыт, в то же время, как у Трампа его нет. И я думаю, это тоже должно будет как-то сказываться на работе, но тем не менее, скорее, меньше метаний и более однозначный курс, более слаженный курс американского истеблишмента по целому ряду внешнеполитических вопросов, в том числе по российскому вопросу.

Какую линию США при Помпео смогут занять по КНДР?

— Судя по тем сигналам, которые поступают из Белого дома, я думаю, эта линия на жесткий курс, с увеличением давления, в том числе с угрозой даже военного вмешательства, она будет сохраняться.

Читайте также: Крекс, бекс, фекс и… Чего стоит новая газовая сказка от Гройсмана

Ранее диплома Сергей Корсунский отмечал, что Тиллерсон запустил процесс участия США в «нормандском» формате.

Кроме того, управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний заявил, что связи между отставкой Тиллерсона и падением доллара нет.