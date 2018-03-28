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    Следы вещества, отравившего Скрипалей, найдены еще в ряде мест

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (150)

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    По данным полиции, следы нервно-паралитического вещества были найдены в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, "но в более низкой концентрации".
    Полицейский дежурит около места где было обнаружено тело Скрипаля
    Adrian DENNIS / AFP

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Мария Табак. Следы вещества, которым были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, были обнаружены в нескольких местах в городе Солсбери, но в меньшей концентрации, чем у них дома, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Вслед за Британией ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

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    "Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в нескольких других местах, где следователи работали на протяжении последних нескольких недель, но в более низкой концентрации, чем у них (Скрипалей) дома", — отмечается в сообщении.

    "Специалисты сейчас завершают тщательную работу в этих местах и затем передадут их вновь в ведение полиции Уилтшира", — говорится в заявлении.

    Следователи Столичной полиции Лондона завершили работу, в частности, в торговом центре Maltings, возле которого были найдены без сознания Скрипаль и его дочь, и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля.

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    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.

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