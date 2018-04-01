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    Погребинский: "Мы зашли в полосу русофобии, которую невозможно остановить"

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    "Мы зашли в полосу русофобии, которая требует все больше антироссийских шагов. Все должно дойти до точки, которая будет взрывать ситуацию", - уверен Михаил Погребинский.
    РИА Новости Украина

    Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что возросшее число проявлений русофобии в украинском обществе связно с большим количестом людей, почувствовавших этот тренд.

    "Мы зашли в полосу русофобии, которая требует все больше антироссийских шагов. В обществе много людей, которые ощущают тренд. Появляются учителя, которые раньше сидели и молчали. Они ощущают, что нельзя остановиться, поэтому появляется множество людей, которые говорят в магазине: "А ну, говори по-укрански!" Мне кажется, остановить это сейчас уже невозможно. Оно должно дойти до точки, которая будет взрывать ситуацию. Пока мы от этой точки еще очень далеки", — сказал Михаил Погребинский на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

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