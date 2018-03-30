Политические итоги недели - пресс-конференция

В пятницу, 30 марта, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Политические итоги недели".

На очередной пресс-конференции в РИА Новости Украина эксперты дадут оценку ряду важных событий, которые произошли в политической жизни страны в течение последней недели марта 2018 года.

— Массовая высылка дипломатов РФ. Позиция Украины и последствия. Что будет?

— Госдеп про запрет на американское оружие для "Азова" и Высшую квалификационную комиссию судей. К чему прислушаться?

— Тугой узел: МИД за разрыв договора о дружбе с РФ, Порошенко подписал программу сотрудничества с НАТО, Венгрия не снимает претензий к Украине. Что делать?

Повестку дня пресс-конференции обсудят эксперты:

Михаил Погребинский, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии

Елена Дьяченко, директор консалтинговой компании "Партия власти"

Олег Волошин, международный эксперт, экс-руководитель информационного департамента МИД Украины

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