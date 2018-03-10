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    Анатолий Могилев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Анатолий Могилев. Архивное фото
    Киев и не пытался удержать Крым - экс-глава МВД
    14:06 20.02.2018
    507
    По словам бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева, киевские власти не сочли нужным удерживать Крым. Он добавил, что полуостров "просто отбросили и о нем забыли".
    Михаил Погребинский
    Погребинский: лидерам Майдана уже можно начинать беспокоиться
    18:27 27.01.2018
    99085Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
    Андрей Парубий на заседании суда по делу Виктора Януковича
    Суд над Януковичем уже превращается в суд над Майданом
    15:27 25.01.2018
    5295Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Государственная измена в деле есть, но не в действиях Януковича, а в действиях высоких должностных лиц, которые получили власть, но не использовали её для того, чтобы урегулировать ситуацию в Крыму, считает адвокат Виталий Сердюк.
    Анатолий Могилев. Архивное фото
    Могилев шокировал признанием о реакции властей Украины на события в Крыму 2014 года
    18:29 24.01.2018
    2885
    Как рассказал бывший премьер Крыма Анатолий Могилев, когда на полуостров приезжали возглавившие в конце февраля 2014 года СБУ и МВД Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, то они не общались ни с ним, ни с кем-либо из властей Крыма.
    Анатолий Могилев. Архивное фото
    Могилев о событиях в Крыму в 2014 году: действовал по уставу
    11:14 23.02.2016
    564Жизнь Крыма после присоединения к РФ.
    Бывший глава Совета министров Крыма Анатолий Могилев заявил, что после захвата здания Совмина Крыма, он доложил об обстановке в Киев.
    Правоохранители
    Реформа МВД: сведение счетов Авакова и Яценюка, и просчеты руководства
    12:49 25.10.2014
    2873
    В милиции начинают перетасовывать кадры, сокращать сотрудников и целые подразделения. Раскрывать же преступления скоро будет просто некому.
    Председатель правительства Крыма Анатолий Могилев
    Пресс-секретарь: премьер-министр Крыма не подавал в отставку
    16:01 24.02.2014
    18Обострение ситуации в Крыму
    Премьер-министр Крыма Анатолий Могилев не подавал в отставку, сообщила его пресс-секретарь Виолетта Лисина.
    Председатель правительства Крыма Анатолий Могилев
    Могилев: Крым - часть Украины, а политикам нужно "выбирать слова"
    22:56 20.02.2014
    25Обострение ситуации в Крыму
    "Я неоднократно заявлял и заявляю, что Крым - это неотъемлемая часть Украины. Это исторический факт, который не зависит от чьего-либо желания или нежелания", - сказал Могилев.
    Могилев предложил перенести начало учебы в вузах на октябрь - СМИ
    15:31 04.10.2012
    11
    По мнению спикера Крыма, перенос начала учебного года позволит не только расширить рамки курортного сезона, но и сделает отдых на полуострове более доступным.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Анатолий Могилев. Архивное фото
    Киев и не пытался удержать Крым - экс-глава МВД
    14:06 20.02.2018
    507
    По словам бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева, киевские власти не сочли нужным удерживать Крым. Он добавил, что полуостров "просто отбросили и о нем забыли".
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