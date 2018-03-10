В процессе по делу экс-президента Виктора Януковича в ходе допросов свидетелей обвинения прозвучали целый ряд откровений, которые фактически дискредитируют нынешнюю власть, отметил политолог Михаил Погребинский.
Государственная измена в деле есть, но не в действиях Януковича, а в действиях высоких должностных лиц, которые получили власть, но не использовали её для того, чтобы урегулировать ситуацию в Крыму, считает адвокат Виталий Сердюк.
Как рассказал бывший премьер Крыма Анатолий Могилев, когда на полуостров приезжали возглавившие в конце февраля 2014 года СБУ и МВД Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, то они не общались ни с ним, ни с кем-либо из властей Крыма.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".