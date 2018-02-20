Киев и не пытался удержать Крым - экс-глава МВД

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Бывший министр внутренних дел Украины Анатолий Могилев заявил, что у украинских военных, дислоцированных в Крыму, были возможности удержать полуостров, однако власти не сочли это необходимым.

"Как предположение, почему не принимали такое решение, — сочли Крым ненужным. Крым на будущих выборах голосовал бы не за действующую власть, поэтому его просто отбросили и о нем забыли, чем предали, в первую очередь, военнослужащих, которые оставались там", — заявил Могилев в интервью телеканалу 112 Украина.

Ранее и.о. министра обороны в 2014 году Михаил Коваль сообщил, что бывший президент Украины Виктор Янукович не утвердил стратегический план военных мероприятий, что позже помешало Александру Турчинову ввести военное положение для защиты Крыма.

Сам Турчинов заявил, что сформированные в феврале-марте 2014 года органы государственной власти Украины не могли принимать эффективные меры для сопротивления присоединения Крыма Россией из-за плачевного состояния украинской армии и "угрозы полномасштабного вторжения РФ".