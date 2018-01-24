Могилев шокировал признанием о реакции властей Украины на события в Крыму 2014 года

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. После захвата неизвестными лицами в ночь с 26 на 27 февраля 2014 года зданий крымской Верховной Рады и Совмина АРК от новой центральной власти в Киеве не поступило никаких команд по реагированию на эту ситуацию. Об этом в ходе допроса в качестве свидетеля обвинения по делу о госизмене Виктора Януковича заявил экс-глава МВД Анатолий Могилев.

"Я передал эту информацию в Крымский главк, разговаривал с кем-то из руководства АП, Сенченко или Пашинским, мы передали в СБУ Наливайченко видеозаписи по захвату зданий. После этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало", — сообщил он.

Могилев отметил, что когда в Крым приезжали возглавившие в конце февраля 2014 года СБУ и МВД Валентин Наливайченко и Арсен Аваков, то они не общались ни с ним, ни с кем-либо из властей Крыма.

Он также считает, на заседание СНБО 28 февраля 2014 года необходимо было пригласить представителей Крыма.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года после референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.