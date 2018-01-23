Украина может пустить военную технику из Крыма на... металлолом - эксперт

РИА Новости Украина

Украина не знает, что делать с военной техникой, оставшейся в Крыму, скорее всего, она пойдет на металлолом, а деньги от утилизации присвоят местные олигархи, считают опрошенные эксперты.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма, пишут РИА Новости.

"Украина не знает, что делать с техникой, оставшейся в Крыму. Нам чужого не надо. Но забирать, по большому счету, нечего и некому. Техника изначально была устаревшей. Для того, чтобы перебазировать ее на Украину, ремонтировать и затем эксплуатировать, нужны подготовленные кадры и материальные средства. Их нет", — сказал бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.

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По его мнению, если Россия поможет доставить украинское военное имущество, в частности, корабли, к месту назначения, оно, "скорее всего, пойдет на металлолом, но деньги от утилизации опять разгребут местные олигархи".

Адмирал при этом уточнил, что украинские корабли в Крыму в 2014 году перешли под юрисдикцию Республики Крым и на них был поднят Андреевский флаг.

"А вот оставшиеся в Крыму боевые машины пехоты и бронетранспортеры я бы лично не отдавал, потому что киевские власти используют их в Донбассе", — отметил Комоедов.

"Подводную лодку "Запорожье" я бы погрузил на железнодорожные платформы как негабаритный груз и доставил в Киев для установки в качестве памятника несостоявшемуся украинскому флоту", — добавил российский адмирал.

По мнению военного эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, истинной причиной отказа Украины от предложения России является нежелание представить свою военную технику в невыгодном свете, что неизбежно бы произошло в случае транспортировки неисправных кораблей и бронемашин на украинскую территорию.

"По сути, все оставшееся на полуострове украинское военное имущество представляет из себя откровенный металлолом, поэтому позиция Украины вполне понятна. Над ней бы смеялись ведущие мировые СМИ и собственное население. Это был бы удар по имиджу и престижу украинских вооруженных сил, которые и так неблестяще себя показывают", — сказал эксперт.

Собеседник агентства отметил, что заявления главы МИД Украины Павла Климкина, мотивировавшего нежелание Киева вернуть свою военную технику непримиримой позицией по статусу Крыма, являются надуманными и призваны отвлечь внимание украинской общественности от истинных причин отказа от предложения Москвы.

"Украина под совершенно надуманными предлогами отказалась принимать свое военное имущество: на деле Киев прекрасно отдает отчет, какие имиджевые потери он бы понес, когда СМИ опубликовали бы кадры транспортировки буксирами в Одессу оставшихся без хода украинских боевых кораблей и перевозки оставшейся в Крыму украинской бронетехники железнодорожными эшелонами", — подчеркнул Коротченко.

В начале января президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России передать Украине военную технику из Крыма. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ответ предложил российскому президенту вернуть полуостров в состав Украины.