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    Не поддерживать Л/ДНР и соблюдать права человека в Крыму. Обращение ПАСЕ к РФ

    (обновлено: )447116
    Среди прочего ПАСЕ призывает РФ прекратить признавать паспорта, выданные в Л/ДНР, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.
    Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 23 января, приняла резолюцию "о гуманитарных последствиях войны на Украине", где в частности, звучат требования к РФ "прекратить финансовую и военную поддержку" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

    Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    ПАСЕ также призывает РФ прекратить признавать паспорта, выданные в Л/ДНР, а также обеспечить соблюдение прав человека в Крыму.

    Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

    Парламентская ассамблея встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины и присоединением Крыма к Российской Федерации, говорится в тексте принятой резолюции. Отмечается, что более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

    Согласно данным, приведенным в тексте резолюции, вооруженный конфликт на Украине унес жизни более 10 тысяч человек, число раненных превысило 24 тысячи, более 1,6 миллиона человек являются внутренне перемещенными лицами и почти полмиллиона людей просят убежища в других странах, большая часть из них – в России.

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    В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает "прекратить финансовую и военную поддержку незаконных вооруженных групп в Донецкой и Луганской областях", а также перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

    Кроме того, ПАСЕ заявляет о необходимости обеспечить соблюдение прав человека и безопасность людей, живущих в Крыму, и выступает за снятие запрета на меджлис крымских татар.

    В принятой резолюции также звучит призыв освободить всех захваченных лиц, уважая их права и свободы.

    Также ПАСЕ высказалась за обеспечение "беспрепятственного доступа в Крым международных организаций, международных наблюдательных органов и неправительственным организациям по защите прав человека". Ассамблея призывает полностью выполнить все просьбы, содержащиеся в принятых ранее резолюциях 2132 (2016) и 2133 (2016).

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