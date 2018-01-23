Украина не заберет вооружение из Крыма - Погребинский

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Украина не станет забирать из Крыма вооружение, которое предложил вернуть российский президента Владимир Путин, хотя это могло бы быть шагом "в направлении развязки напряженности", полагает политолог Михаил Погребинский.

Ранее Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

"С точки зрения Москвы и Путина… это шаг в направлении развязки напряженности, во всяком случае так это прозвучало. Но тут рассматривают это как хитрую игру Путина", — сказал Погребинский в комментарии РИА Новости во вторник.

По словам Погребинского, глава МИД Павел Климкин от имени Украины сказал, "что им не надо это вооружение". "Президент (Петр Порошено – ред.) еще не сказал, но Климкин уже сказал, что Украина не хочет возвращать это вооружение", — отметил Погребинский.

При этом, по его мнению, отказ Киева забрать вооружение из Крыма "ничего не обостряет". "После того, как Украина проголосовала этот закон (о реинтеграции Донбасса – ред.), я думаю, что обострить (отношения Киева и Москвы – ред.) больше ничем невозможно", — подчеркнул Погребинский.