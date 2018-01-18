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    Парубий поручил создать законопроект о свободной экономической зоне "Крым"

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (341)

    (обновлено: )631010
    Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил Кабинету министров разработать законопроект о создании свободной экономической зоны "Крым".
    Андрей Парубий
    Украинское фото

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    УНИАН
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    КИЕВ, 18 янв - РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил Кабинету министров разработать законопроект о создании свободной экономической зоны "Крым", сообщает "Укринформ".

    "Параллельно я даю поручение рабочей группе и Кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение комитету", — сказал спикер.

    С таким заявлением он выступил сразу после голосования по закону о реинтеграции Донбасса, который был принят Радой в окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". С сегодняшнего дня власти также могут применять армию на юго-востоке без объявления войны.

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    Андрей Парубий
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
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