Парубий поручил создать законопроект о свободной экономической зоне "Крым"

УНИАН Рада сказала "да" реинтеграции Донбасса: кадры из сессионного зала - РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поручил Кабинету министров разработать законопроект о создании свободной экономической зоны "Крым", сообщает "Укринформ".

"Параллельно я даю поручение рабочей группе и Кабмину разработать законопроект и положение о свободной экономической зоне. Это мое отдельное поручение комитету", — сказал спикер.

С таким заявлением он выступил сразу после голосования по закону о реинтеграции Донбасса, который был принят Радой в окончательном чтении. В документе неподконтрольные Киеву территории признаются "оккупированными", а Россия названа "страной-агрессором". С сегодняшнего дня власти также могут применять армию на юго-востоке без объявления войны.