Кремль назвал официальным предложение Киеву забрать технику из Крыма

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение Киеву забрать военную технику из Крыма официальное, дополнительных уведомлений не нужно.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил ранее, что Киев не получал от РФ официальных предложений по возвращению вооружения из Крыма.

"Безусловно, могут быть официальные документы, главным образом, дипломатические ноты, разного рода послания, но в целом, конечно, официальное заявление главы государства трудно не рассматривать как официальное предложение или официальную инициативу", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, должны ли быть в данном случае какие-то официальные предложения от России в письменном виде или достаточно тех слов, которые сказал Путин.

Пресс-секретарь также отказался трактовать слова Климкина: "Давайте не будет заниматься трактовкой, все-таки Киев должен сказать да или нет, дождемся".

"Мне неизвестно, были ли какие-то бумаги отправлены по дипломатическим каналам, но я еще раз повторяю, что даже если они не были отправлены, то, по большому счету, в этом нет необходимости, потому что было озвучено официальное заявление президента Российской Федерации" — добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и находятся в плачевном состоянии, а для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов.

Ранее командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.