Посол объяснил, почему в 2014 году не стали воевать за Крым

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Посол Украины в Польше Андрей Дещица, который весной 2014 года занимал пост министра иностранных дел, объяснил, почему Украина в марте 2014-го даже не пыталась препятствовать присоединения Крыма к России.

На суде по госизмене Виктора Януковича Дещица рассказал, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, чтобы провести парламентские и президентские выборы, по результатам которых они полноценно установили власть в Украине.

"Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", — цитирует Страна Дещицу.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года после референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.



