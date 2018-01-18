Порошенко важнее Крыма оказался. Соцсети обсудили признание Дещицы

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В вопросах: "чей Крым" и "почему" наметилось весьма скандальное продвижение. Андрей Дещица (нынешний посол Украины в Польше), ранее занимавший пост министра иностранных дел, объяснил, почему Украина в марте 2014 года даже не пыталась препятствовать потере полуострова. На суде по госизмене Виктора Януковича он заявил, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, ради проведения в стране парламентских и президентских выборов.

"Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", — приводит слова Дещицы "Страна". В украинском сегменте соцсетей такие откровения вызвали неимоверную шумиху:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook