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    Аналитика и комментарии

    Порошенко важнее Крыма оказался. Соцсети обсудили признание Дещицы

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (250)

    (обновлено: )1951300
    Неожиданное откровение Андрея Дещицы о том, почему в 2014 году Украина не пошла на вооруженное сопротивление, чтобы отстоять Крым у России, вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Что же произошло на самом деле, и что думают об этом сами украинцы?
    Андрей Дещица
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Александр Скубченко
    Александр Скубченко / Facebook
    Закон о Донбассе. Скубченко: Донбасс и Крым получили сигнал от Украины

    В вопросах: "чей Крым" и "почему" наметилось весьма скандальное продвижение. Андрей Дещица (нынешний посол Украины в Польше), ранее занимавший пост министра иностранных дел, объяснил, почему Украина в марте 2014 года даже не пыталась препятствовать потере полуострова. На суде по госизмене Виктора Януковича он заявил, что лидеры Майдана сознательно решили не воевать за Крым, ради проведения в стране парламентских и президентских выборов.

    "Это было коллегиальное решение Совета безопасности, ООН и Украины. Введение военного положения могло иметь соответствующие последствия, о которых нас предупреждали также наши международные партнеры, и эту информацию я также доказывал членам Совета нацбезопасности и обороны Украины. Речь шла хотя бы о том, что во время военного положения нельзя было бы провести выборы президентские или парламентские. А такие выборы были необходимы в связи с тем, что произошло самоустранение президента от власти", — приводит слова Дещицы "Страна". В украинском сегменте соцсетей такие откровения вызвали неимоверную шумиху:  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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