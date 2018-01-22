В РФ раскритиковали отказ Украины от военной техники из Крыма

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что отказ украинских властей от возвращения оставшейся в Крыму военной техники демонстрирует нежелание Киева сотрудничать с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии, для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. В свою очередь командующий Военно-морскими силами ВС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявлял, что украинская военная техника, которая осталась в Крыму, была в рабочем состоянии, а решение о ее возвращении будет принимать руководство страны.

"Нынешний киевский режим способен ответить на жест доброй воли со стороны Москвы только политическим хамством, встав при этом в позу и перевернув все с ног на голову", — написал сенатор на своей странице в Facebook, отметив, что иной реакции в Москве "и не ждали".

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По его мнению, никакого диалога с Украиной относительно статуса Крыма не может быть, так как вопрос о принадлежности полуострова был решен на референдуме и "обсуждению не подлежит".

Франц Клинцевич/Facebook, 22 января 2018

В понедельник министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев и Москва не ведут диалог относительно статуса Крыма и возвращения с полуострова военной техники. Комментируя предложение российской стороны забрать корабли и бронемашины, глава МИД подчеркнул, что Киев не будет предпринимать никаких действий, которые могут "ослабить либо политическую, либо юридическую позицию" страны.

Как заявил бывший премьер и экс-министр обороны Юрий Ехануров, военная техника уже в 2014 году была устаревшим "металлоломом".