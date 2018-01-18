"И мы не говорим о Крыме". Украина выставит счет РФ за разрушенный Донбасс - Луценко

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса позволит Киеву подать жалобу на Россию о возмещении убытков "за агрессию на востоке" страны. Об этом заявила депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, сообщает издание "Гордон".

"В 2018 году мы хотим в комитете по иностранным делам собрать круглый стол, провести рабочее совещание и обсудить консолидированную жалобу против России как против страны-агрессора. Пока не был принят закон, мы не могли этого сделать", — заявила она.

По оценке Луценко, убытки Украины от конфликта на востоке страны составляют 50 миллиардов долларов.

"И это без учета средств, которые нужны на восстановление этих территорий, и мы не говорим о Крыме, где убытки будут в разы больше — начиная от утраченной возможности добычи ресурсов в шельфе Черного моря и заканчивая "отжатыми" предприятиями, структурами и так далее", — добавила она.

Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе.

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Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.