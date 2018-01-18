наверх
18.01.201820:01
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    "И мы не говорим о Крыме". Украина выставит счет РФ за разрушенный Донбасс - Луценко

    Тема:

    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (340)

    (обновлено: )818019
    Как уточнила депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, убытки Украины от конфликта на востоке страны составляют 50 миллиардов долларов.
    Ирина Луценко
    УНИАН

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса позволит Киеву подать жалобу на Россию о возмещении убытков "за агрессию на востоке" страны. Об этом заявила депутат от фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, сообщает издание "Гордон".

    "В 2018 году мы хотим в комитете по иностранным делам собрать круглый стол, провести рабочее совещание и обсудить консолидированную жалобу против России как против страны-агрессора. Пока не был принят закон, мы не могли этого сделать", — заявила она.

    Яценюк: мы не отдадим свои территории и не поддадимся российскому шантажу. Видео
    Канал 112 Украина на Youtube
    Яценюк: закон о реинтеграции позволит ввести миротворцев в Донбасс

    По оценке Луценко, убытки Украины от конфликта на востоке страны составляют 50 миллиардов долларов.

    "И это без учета средств, которые нужны на восстановление этих территорий, и мы не говорим о Крыме, где убытки будут в разы больше — начиная от утраченной возможности добычи ресурсов в шельфе Черного моря и заканчивая "отжатыми" предприятиями, структурами и так далее", — добавила она.

    Парламент Украины в четверг принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе. 

    Смотрите также: Нардеп Винник о торговле с Донбассом после закона о реинтеграции

    Ранее глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил, что принятый Верховной Радой закон о реинтеграции Донбасса нарушает минские соглашения и развяжет руки военным. В свою очередь представитель самопровозглашенной ЛНР на переговорах в Минске, и.о. министра иностранных дел Владислав Дейнего выразил надежду, что работа контактной группы продолжится, несмотря на принятие Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявил, что закон о реинтеграции Донбасса создает правовые и организационные условиядля восстановления территориальной целостности Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вадим Новинский в Верховной Раде.
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших