Трезвый ответ на больной вопрос: Усик и Бабкин о Крыме

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

И без того болезненные вопросы о Крыме и Донбассе регулярно используются для спекуляций и заигрывания с общественным мнением.

Порой складывается впечатление, что так называемые "ура-патриоты" живут в своей черно-белой реальности, разделяя всех на "друг — враг". Все, что не вписывается в их картину мира, они считают "непатриотизмом" и воспринимают как очередную "зраду".

Становиться инакомыслящим у них на пути небезопасно. Правда, если раньше их боялись, то теперь все чаще дают жесткий отпор, воспринимая их заявления как очередную провокацию.

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"Собачьи вопросы". Резкий ответ Усика о Крыме

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик на недавней пресс-конференции резко отреагировал на вопрос украинских репортеров о принадлежности Крыма.

Украинского боксера в очередной раз спросили, считает ли он Крым частью территории Украины. На что боксер резко отреагировал, заявив, что "не попугай, чтобы повторять по сто раз, что, где, когда".

"Вы можете поехать туда без необходимости преодолевать границу? Вы можете полететь на самолете туда? Скажите мне, пожалуйста, вот ваша цель провоцировать меня и говорить вот такие глупости мне, чтобы потом какие-то люди с не совсем нормальным мышлением говорили: ах ты, пес, предатель! Я кого предал из вас? Что вы мне собачьи такие вопросы задаете?", — задал ответный вопрос журналистке боксер.

Отметим, что Усик является уроженцем Симферополя и на территории полуострова у него много друзей и родственников. Боксер не перестает общаться со своими приятелями, которые остались там жить.

В разговоре с прессой Усик признался, что периодически ездит в Симферополь, который является его родным городом.

"Я не был в Крыму уже полгода. Отмечал праздники в Киеве со своей семьей. Я здесь живу уже много времени, дочка пошла в школу, дети — в садик. А в свой любимый город езжу, потому что у меня там кумовья, близкие. Я там родился, там крестился. Как говорится, когда начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал", — сказал Усик.

При этом боксер напомнил собравшимся на пресс-конференции, что с успехом представляет Украину во всем мире.

"Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский — вот мой ответ вам, провокаторы!" — подчеркнул боксер.

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Бабкин о Крыме

Не так давно в эпицентре разборок из-за Крыма оказался и известный украинский музыкант, бывший фронтмен группы 5nizza (2000-2007), тренер популярного телешоу "Голос страны", уроженец Харькова Сергей Бабкин.

В октябре 2017 года группа националистов заблокировала львовский клуб "Малевич", где должен был выступать певец. Причиной таких действий активистов стало выступление Бабкина "в оккупированном Крыму", однако они согласились не препятствовать проведению мероприятия при одном условии – если Бабкин публично назовет Россию "агрессором" и пообещает больше не давать концертов в РФ и "на оккупированных территориях". В ходе блокирования, как всегда, не обошлось без столкновений.

Бабкин пошел на переговоры с блокировщиками и в ответ на обвинения активистов подчеркнул, что главной его целью работы на сцене не является "развлекать народ" ни в Украине, ни в России. В ходе переговоров музыкант не признал Россию "агрессором", в итоге — его концерт был сорван.

После инцидента певец сделал заявление, отметив, что является патриотом своей страны.

"Я патриот своей страны. Я люблю свою страну. Я стараюсь для своей страны и для своих людей. Те, кто знают меня, знают, что я далек от политики. Они знают, что я говорю со сцены, говорю своими песнями. Мне очень жаль, что те люди, которые запрещают нам проводить концерт, считают, что их позиция выше, чем ваша. Они называются "свободой", однако не дают этой свободы", – обратился он к поклонникам.

При этом певец открыто заявил, что гастролировать по России в 2014 году было его взвешенной позицией.

"Гастроли в России: во-первых, я считаю, что 10 тысяч человек, которые хором поют песни на украинском языке в самом центре Москвы, – это победа Украины. Бабкин добавил, что он не выступает в России для политиков и элиты, исключительно – для людей, которые еще и после концертов "просят прощения за действия своей власти", — заявил он на официальной странице в Facebook.

"Мы считаем невероятно важным во время засилья пропаганды поддерживать этих людей и показывать им настоящую Украину, а не ту, которую им подают в их телевизорах", – подчеркнул певец.

По словам исполнителя, он не ездит в Россию ради денег, кроме того – часть заработанного всегда передавал на благотворительность (в частности, в детские дома и в зону АТО), предпочитая делать это анонимно.

Также заработанные в России деньги музыкант инвестирует в развитие украинского искусства: записи альбомов, съемки клипов, продакшн и прочее.

По материалам из открытых источников интернет