Аксенов о заявлениях Киева по возврату Крыма: сказки для националистов

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские власти смирились с воссоединением крымского полуострова с Россией, а делаемые ими заявления о борьбе за восстановление контроля над территорией являются "сказками для националистов".

Парламент принял в целом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором". Документ еще должен подписать президент Украины Петр Порошенко, который заявил, что принятый закон — это сигнал, что Крым и Донбасс являются "неотъемлемой частью" Украины.

Аксенов подчеркнул, что украинские власти продолжают "вынашивать злые планы и козни" против Крыма, чтобы сделать какие-то "гадости" крымчанам.

"Они (власти Украины) уже внутри все понимают и смирились с тем, что Крым ушел и навсегда вернулся на историческую родину в Россию и этого уже никогда не вернешь. Но им надо что-то рассказывать тем националистам, на которых они рассчитывают, как на основную движущую силу. Поэтому они им рассказывают сказки, что что-то будут там брать или за что-то бороться. Как всегда профанацией занимаются украинские власти. Поезд ушел, все здравые люди на Украине это понимают", — сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос о возможности провокаций в отношении Крыма со стороны Украины после принятия закона о реинтеграции Донбасса.

Аксенов подчеркнул, что в последнее время перестал следить за украинскими новостями.

Крым был присоединен к РФ в марте 2014 года после референдума. Украина не признала присоединения полуострова и объявила о его аннексии, после чего ввела против России ряд санкций. Международные партнеры Украины также ввели в отношении России санкционные меры.