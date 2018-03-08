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    Михаил Погребинский: Как можно жить без женщин? Никак

    (обновлено: )15520
    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил "всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни - наших детей".
    РИА Новости Украина

    Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поздравил женщин с Международным женским днем.

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    "Приветствую всех замечательных, любимых женщин, которые украшают нашу жизнь, которые дают нам самое большое счастье в жизни — наших  детей, которые делают нашу жизнь совсем-совсем другой. Невозможно представить, как же можно было бы жить без женщин? Никак. Желаю вам самого-самого лучшего, чтобы вас любили, чтобы помнили о вас, чтобы дети не забывали ваш день рождения. Всего лучшего", — сказал Погребинский.

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