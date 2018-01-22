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    Аналитика и комментарии

    Погребинский: насильственная украинизация части Украины спровоцирует раскол

    (обновлено: )1736411
    В сегодняшней Украине утрачено то единство, которое еще сохранялось до второго Майдана, считает политолог Михаил Погребинский. О каком единстве вообще можно говорить, задается он вопросом, когда одна часть страны обстреливает другую?
    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Украина в понедельник, 22 января, отпраздновала День Соборности. Отмечается он в честь провозглашения в 1919 году Акта воссоединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Помимо этого, на год раньше – 22 января 1918 года – был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.

    Однако независимая Украина не могла и не может похвастаться политическим и ментальным единством ее жителей. Проблема раскола на условные Запад и Восток ярко проявилась во время президентских выборов 2004 года и первого Майдана, в результате которых победил "западный" кандидат Виктор Ющенко.

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    В 2010 году Юго-Восток взял реванш – президентом стал Виктор Янукович, за которого голосовали преимущественно в Днепропетровской, Харьковской, Одесской областях и в Донбассе.

    Но победа оказалась недолгой: новый Майдан, 2014 года, вновь привел к власти "Запад". Вот только если раньше при победе одного из лагерей были заметные перекосы в гуманитарной политике, теперь они приобрели характер государственной политики. Попытки тотальной украинизации и вытеснения русского языка; "черные списки" телеканалов, фильмов и театральных постановок; "правильные" и "артисты-предатели"

    При этом за дело активно взялись радикалы националистических взглядов, которые открыто заявляют о своем желании переделать неправильных "схидняков" в настоящих украинцев. Конечно, в том виде, в котором они их себе представляют.

    О попытке экспансии Запада на Восток страны РИА Новости Украина поговорило с политологом, директором Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаилом Погребинским.

    Не напоминает ли вам сегодняшнее поведение части украинцев, считающих себя "истинными", "правильными", действия колонизаторов? И уместно ли говорить о Дне Соборности в таких условиях?

    – В целом говорить о единстве, когда одна часть Украины, под руководством нынешнего правящего класса, обстреливает "ГРАДами" другую часть Украины, говорить о соборности неловко. Скорее, утрачено то единство, те элементы единства, которые были до второго Майдана.

    Раньше люди особо не задумывались – ты галичанин или ты "схидняк"… Были на низовом уровне какие-то стереотипы, но в общем многие люди, переезжавшие с Запада в Центр, на Восток, они не ощущали себя второсортными. И наоборот. А сейчас, на самом деле, усилилось это разделение двух частей Украины.

    Василий Волга
    Сайт партии "Союз левых сил"
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    Сохраняется оппозиция "Запад – Восток"?

    – После второго Майдана многие люди, живущие в Одессе, Харькове, воспринимают жителей Запада Украины как в определенном смысле агрессоров, которые навязывают им свое представление о картине мира.

    Нужны, конечно, социологические исследования, чтобы подтвердить мою гипотезу. Она основана только на частных контактах, я не претендую на обобщение, но мое предположение заключается именно в этом. Что значимая часть людей, живущих на Востоке и Юге страны, воспринимают людей, которые атакуют ценности Востока, как агрессоров. Как людей, которые хотят силой навязать свои представления о прошлом, о культурных приоритетах.

    Не говоря уже о том, что у большинства людей, которые занимаются этим навязыванием, представления о культуре чрезвычайно примитивны. И в этом отношении они, конечно, уступают культурным представлениям жителей больших городов – где, главным образом, русскоязычное население.

    А как люди относятся к такому навязыванию?

    – Если люди смиряются с этим, это не означает, что они "переделались" и стали политическими украинцами. Хотя часть русскоязычного населения, действительно, под влиянием пропаганды становятся на сторону западных украинцев. Отчасти из-за того, что они не готовы сопротивляться этому давлению. И также из-за того, что они стали воспринимать Россию как агрессора: русскоязычные люди – что они "отжали" Крым, не дают нам восстановить территориальную целостность…

    Это такой политический патриотизм, который объединил часть русскоязычных людей с украиноязычной публикой. И это дает основания Порошенко, правящей элите говорить: "Вот, мы успешно украинизируем…"

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    На самом деле, речь идет не об украинизации, а о корректировке картины мира. Она все равно не становится украиноцентричной. Она отчасти становится русофобской – даже в русскоязычной среде.

    А как влияют на это "акции" националистов?

    – Вот в Одессе компания украинских националистов, которым вообще потворствует власть, регулярно бесчинствует. Это в городе русскоязычном и мало связанном с украинской историей – но сильно связанным с историей русской. И даже значимая часть русскоязычной Одессы, которая принимала участие в Майдане и вообще промайдановских, они выступили против сноса памятника основателю Одессы Екатерине II.

    Это говорит о том, что эти попытки сделать из одесситов украинцев – именно в том смысле, в котором говорят Парубий и прочие националисты, – не получаются. Они все равно остаются теми, кем были на самом деле, только у них меняется отношение к русскому государству. Но не к России и не к русским. 

    И второй аргумент: несмотря на эту дикую пропаганду, опросы показывают, что 35-40% людей нормально, хорошо относятся к России. Это поразительные данные, которые в прошлом году показывали разные опросы. При этой дикой русофобской пропаганде, при консенсусе правящей элиты из разных лагерей.

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    AP Photo/Jeff Chiu
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    Звучали заявления, что результативное голосование за закон о реинтеграции Донбасса в Раде – показатель единства украинцев…

    – Вот 280 депутатов Верховной Рады голосуют за то, что Россия – "агрессор", "оккупант" и так далее. Означает ли это, что это почти конституционное большинство, отражающее консенсус украинского народа, который считает, что Россия – оккупант и агрессор? Далеко не надо ходить, нужно посмотреть опросы общественного мнения и выяснить, какое количество людей считают Россию агрессором и оккупантом. Я думаю, такие опросы будут проведены.

    И моя гипотеза состоит в том, что таких людей значительно меньше, чем процент голосовавших в парламенте.

    Насильственные действия по украинизации Востока и Юга страны углубляют этот раскол, а не создают однородное поле в Украине.

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