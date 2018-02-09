Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве

"Более того, зная хорошо биографию главы УПЦ КП, Филарета, зная, как тонко он чувствует ветер… Я хочу обратить внимание на его реплику по поводу того, что там происходило. Филарет сказал, что нельзя поджигать храмы УПЦ МП – это неправильно, не по-христиански. Мы знаем другие его высказывания… Но то, что это говорит Филарет, после того как он написал письмо патриарху Кириллу, после того, как он делал маневры вокруг этого письма, все равно это выглядит заслуживающим внимания. Человек чувствует, что ситуация меняется, надо быть в тренде. А тренд – это не эти сумасшедшие ребята, которые решили поджечь и считают это своим гражданским долгом", – сообщил Михаил Погребинский в пресс-центре РИА Новости Украина.

Смотрите также: Пятеро на одного. На митинге у Десятинного монастыря скрутили мужчину

В целом, по мнению политолога, Украинская православная церковь – это единственная организация в стране, которая способна мобилизовать сотни, в некоторых случаях – тысячи, а в редких случаях – десятки тысяч людей.

На минувшей неделе в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории.