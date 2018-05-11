"Не стал бы списывать Порошенко со счетов". Погребинский о рейтингах

"У него – колоссальные административные возможности. В регионах главы администрации понимают, что голосование – это конкретно их судьба. Плохо проголосуют – их там не будет, а некоторых еще и посадят. Они постараются нахимичить, сколько смогут", – заявил Погребинский в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.

По его словам, опрос КМИС показал, что "поле зачищено", высоких рейтингов ни у кого нет, убедительного лидера пока нет, Порошенко проигрывает всем.

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Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), если бы президентские выборы прошли в Украине в середине апреля, то из всех опрошенных респондентов 8% отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 6,3% — за Анатолия Гриценко, 6,1% — за Олега Ляшко. Петр Порошенко — четвертыйв этом рейтинге. За ним следуют шоумен Владимир Зеленский и певец Святослав Вакарчук.