Погребинский о пользе хороших отношений РФ и Запада для Украины

Между Украиной и Россией существует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, однако прекращение этого международного соглашения не имеет смысла, ведь его срок и так истекает через год, заявил политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

В ходе недавнего форума по безопасности в Киеве президент Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в ВР проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в той части, где его действие несовместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.

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"На экономические отношения с РФ надо смотреть со стороны национальных интересов. Они заключаются в том, чтобы использовать все доступные рынки. Продавая свою продукцию на полках магазинов ЕС, пока мы зарабатываем очень мало", — сказал Погребинский в эфире телеканала ZIK.

По его словам, налицо "шизофрения власти", ведь в одно и то же время существуют два противоположные по характеру соглашения с Россией: одно о реинтеграции Донбасса, в котором РФ признают агрессором, другое — это Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве.

"На мой взгляд, нет смысла денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Если мы захотим отменить невыгодные нам положение, то и визави будет настаивать на том же со своей стороны. Особенно в той части, где страны признают территориальные границы друг друга. В следующем году это соглашение и так подходит к концу. Нет ничего плохого в том, если его не восстановят. Позиция Украины в том, что на ее стороне Запад и США. Мир окончательно определил, что ни международного права не существует. Есть мнения тех, кто поддерживает Украину и тех, кто воздерживается", — пидчеркнул политолог.

В то же время Погребинский обращает внимание на то, что многое зависит от того, как будут развиваться отношения РФ и Запада.

"Чем хуже отношения РФ и Запада, тем лучше Украине. Это трагическая ошибка. С определенного момента напряжения Россия начнет атаковать, можно даже не надеяться на другой ответ. У РФ, так сказать, будут развязаны руки. Она сможет позволить себе все, прежде всего, с Украиной. Я думаю, что мы заинтересованы в том, чтобы Запад и РФ нашли общий язык", — считает эксперт.

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