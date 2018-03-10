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Михаил Саакашвили переоценил свое влияние, и сейчас для него важно переломить ситуацию с выборами в Одессе в свою пользу. При этом самой горячей точкой в ходе второго тура выборов мэров ожидается Днепропетровск, считает политолог Алексей Голобуцкий.