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    Александр Боровик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Александр Боровик и Михаил Саакашвили
    Боровик о лишении гражданства: это неконституционно
    17:20 04.05.2017
    838
    Экс-зам Михаила Саакашвили Саша Боровик заявил, что украинские органы к нему не обращались, и вопрос гражданства никто, кроме немецкого правительства, с ним не обсуждал.
    Александр Боровик и Михаил Саакашвили
    Движение Саакашвили: Боровик отказался от своих слов о создании партии
    14:46 14.03.2016
    928
    Как заявил Саша Боровик, "Рух за Очищення" - объединение, созданное как широкий форум борьбы против коррупции, а в настоящее время создается программа данного движения.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили заявил, что никакой партии в Украине создавать не собирается
    14:04 14.03.2016
    459
    Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отметил, что не обсуждал с Александром Боровиком никаких вопросов по созданию партии, и поэтому заявления Боровика являются неправдой.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Саакашвили создает партию и готовится к выборам - Боровик
    11:15 14.03.2016
    858
    Как заявил советник Саакашвили, скоро у команды экс-президента Грузии появится политическая программа европейской партийной организации, по сути, – предвыборная.
    Молоток
    Суд Одессы отклонил иск об отмене результатов голосования в одном из районов
    15:31 01.11.2015
    159Выборы, кандидаты - скандалы
    Об отклонении иска говорится в сообщении на странице Facebook одесского подразделения всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины", которая занимается контролем за избирательным процессом.
    Михаил Саакашвили
    Бой за Киевсовет, усмирение Саакашвили и отставка Яценюка. Мнение политолога
    11:13 30.10.2015
    3560Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Михаил Саакашвили переоценил свое влияние, и сейчас для него важно переломить ситуацию с выборами в Одессе в свою пользу. При этом самой горячей точкой в ходе второго тура выборов мэров ожидается Днепропетровск, считает политолог Алексей Голобуцкий.
    Последствия взрывов в Сватово
    Хроника 29 октября: взрывы и пожар на артскладах в Сватово, обмен пленными
    09:23 30.10.2015
    764Взрывы и пожар на складах боеприпасов в Сватово
    В четверг, 29 октября, в Сватово Луганской области загорелись склады с боеприпасами, есть информация о гибели одного человека. В этот же день в районе города Счастье состоялся обмен пленными - украинской стороне передали девять военнослужащих.
    Михаил Саакашвили
    Одесса. Сможет ли Саакашвили организовать в городе новую Революцию Роз
    08:36 30.10.2015
    2385Местные выборы 2015: итоги
    Не сумев за три недели сделать своего советника мэром Одессы, Михаил Саакашвили решил собрать в городе новый Майдан. Но отчаянная попытка грузинского экс-президента, скорее всего, закончится провалом - в Южной Пальмире мало кто выйдет на улицу ради Боровика.
    Суд в Одессе по иску Александра Боровика
    Суд отклонил иск Боровика, подтвердив избрание мэром Одессы Труханова
    04:38 30.10.2015
    1312Местные выборы 2015: итоги
    Суд признал аргументы, приведенные представителями Александра Боровика, недостаточными для того, чтобы признать действия Суворовской районной избирательной комиссии несоответствующими требованиям закона.
    Митинги в Одессе. Архивное фото
    Участники митинга против Саакашвили перекрыли мост на Ильичевск - СМИ
    14:39 29.10.2015
    916Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Перекрытие моста вызвало ответную реакцию возмущенных автомобилистов, чтобы прорваться через цепь митингующих, один из водителей и его пассажиры несколько раз выстрелили из травматического пистолета в воздух.
    Митинги в Одессе
    Ситуация в Одессе спокойная, нарушений во время митингов не зафиксировано - милиция
    13:15 29.10.2015
    112Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Нарушений общественного порядка не наблюдалось. Пока все хорошо, и заявлений о нарушении общественного порядка не поступало, сообщил временно исполняющий обязанности начальника по связям с общественностью управления МВД Одесской области Андрей Костюк.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Саакашвили воюет с Трухановым. Что на самом деле происходит в Одессе?
    09:45 29.10.2015
    3268Выборы, кандидаты - скандалы
    Губернатор Михаил Саакашвили призвал жителей Одессы прийти под здание мэрии на митинг против якобы имевших место фальсификаций во время выборов в Одессе. Однако политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что в поражении своего кандидата Саакашвили виноват сам.
    Михаил Саакашвили на голосовании
    Саакашвили объявил об изъятии бюллетеней на участках с "нечестными результатами" - СМИ
    20:24 28.10.2015
    336Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Саакашвили заявил, что не признает Геннадия Труханова мэром, в его глазах он все еще кандидат в мэры, которому только предстоит выиграть второй тур.
    Геннадий Труханов. Архивное фото
    Труханов выиграл из-за отсутствия консолидации проукраинских сил - Гайдай
    19:38 28.10.2015
    339Местные выборы 2015: итоги
    У команды губернатора Михаила Саакашвили было желание иметь собственного мэра в Одессе, но делали они это топорно и в нарушение всех правил, рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.
    Протесты в Одессе
    Эксперт: голоса за Боровика в Одессе - это уровень доверия к Саакашвили
    19:14 28.10.2015
    493Местные выборы 2015: итоги
    Руководитель Одесского Кризисного медиа центра Алена Балаба рассказала, что сегодняшние митинги в поддержку кандидатов мэры Геннадия Труханова и Александра Боровика были малолюдными и выглядели будто их согнали.
    Подсчет голосов в Одессе. Архивное фото
    Одесская милиция завела дело о нарушениях избирательного законодательства
    13:14 28.10.2015
    109Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    В СМИ появились сообщения о том, что члены участковых комиссий по улице академика Королева и Шклярука заполняли уточненные протоколы подсчетов голосов непосредственно в холле территориальной избирательной комиссии Киевского района.
    Подсчет голосов в Одессе
    Милиция осуществляет силовой захват избирательных комиссий в Одессе - СМИ
    22:27 27.10.2015
    1326Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Одесская городская избирательная комиссия во вторник вечером завершила подсчет голосов на выборах мэра Одессы; победителем стал нынешний мэр Геннадий Труханов, набрав 52,57% голосов.
    Подсчет голосов в Одессе
    Ночь выборов – Одесса: фальсификации, минирование и переголосование
    13:16 26.10.2015
    413Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Первая ночь подсчета голосов в Одессе прошла относительно спокойно, хотя без эксцессов не обошлось. Эксперты уверены, что массовые нарушения могут стать причиной назначения нового голосования.
    Михаил Саакашвили на велосипеде
    Саакашвили отверг обвинения в использовании админресурса
    03:15 26.10.2015
    118Выборы, города, теризбиркомы - скандалы
    Глава Одесской ОГА заявил, что он как политик имеет право и будет высказывать свое мнение относительно кандидатов. При этом Саакашвили подчеркнул, что готов работать с "любым мэром".
    Руководство Одессы возложило цветы к памятнику Тараса Шевченко. Архивное фото
    Одесса, выборы. Власть смирилась с реваншем "бывших"
    16:25 22.10.2015
    2624Выборы, кандидаты - скандалы
    Выборы мэра в Одессе бьют рекорды - за заветное кресло соревнуются 42 кандидата. Главная интрига - удастся ли переизбраться действующему мэру Геннадию Труханову. Впрочем, разумеется, не обходится в Одессе без скандалов и ярких, одиозных кандидатов.
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