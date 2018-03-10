Об отклонении иска говорится в сообщении на странице Facebook одесского подразделения всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины", которая занимается контролем за избирательным процессом.
Михаил Саакашвили переоценил свое влияние, и сейчас для него важно переломить ситуацию с выборами в Одессе в свою пользу. При этом самой горячей точкой в ходе второго тура выборов мэров ожидается Днепропетровск, считает политолог Алексей Голобуцкий.
В четверг, 29 октября, в Сватово Луганской области загорелись склады с боеприпасами, есть информация о гибели одного человека. В этот же день в районе города Счастье состоялся обмен пленными - украинской стороне передали девять военнослужащих.
Не сумев за три недели сделать своего советника мэром Одессы, Михаил Саакашвили решил собрать в городе новый Майдан. Но отчаянная попытка грузинского экс-президента, скорее всего, закончится провалом - в Южной Пальмире мало кто выйдет на улицу ради Боровика.
Суд признал аргументы, приведенные представителями Александра Боровика, недостаточными для того, чтобы признать действия Суворовской районной избирательной комиссии несоответствующими требованиям закона.
Перекрытие моста вызвало ответную реакцию возмущенных автомобилистов, чтобы прорваться через цепь митингующих, один из водителей и его пассажиры несколько раз выстрелили из травматического пистолета в воздух.
Нарушений общественного порядка не наблюдалось. Пока все хорошо, и заявлений о нарушении общественного порядка не поступало, сообщил временно исполняющий обязанности начальника по связям с общественностью управления МВД Одесской области Андрей Костюк.
Губернатор Михаил Саакашвили призвал жителей Одессы прийти под здание мэрии на митинг против якобы имевших место фальсификаций во время выборов в Одессе. Однако политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что в поражении своего кандидата Саакашвили виноват сам.
Руководитель Одесского Кризисного медиа центра Алена Балаба рассказала, что сегодняшние митинги в поддержку кандидатов мэры Геннадия Труханова и Александра Боровика были малолюдными и выглядели будто их согнали.
В СМИ появились сообщения о том, что члены участковых комиссий по улице академика Королева и Шклярука заполняли уточненные протоколы подсчетов голосов непосредственно в холле территориальной избирательной комиссии Киевского района.
Выборы мэра в Одессе бьют рекорды - за заветное кресло соревнуются 42 кандидата. Главная интрига - удастся ли переизбраться действующему мэру Геннадию Труханову. Впрочем, разумеется, не обходится в Одессе без скандалов и ярких, одиозных кандидатов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".