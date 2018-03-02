В Армении избран новый президент

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Национальное собрание (парламент) Армении избрало в пятницу новым, четвертым по счету президентом страны кандидата от правящей Республиканской партии Армена Саркисяна, заявил в пятницу в ходе пленарного заседания глава счетной комиссии законодательного органа Гагик Меликян.

"За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против — 10. Таким образом, он избран президентом Армении", — сказал Меликян. Всего проголосовал 101 депутат, один бюллетень признан недействительным.

После завершения президентского срока действующего главы Армении Сержа Саргсяна окончательно вступит в силу новый текст конституции Армении, согласно которому власть будет сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.

Саркисян стал единственным кандидатом. Подписи в его поддержку поставили 65 депутатов фракций правящей коалиции — Республиканской партии Армении и Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн".

Для избрания президента были необходимы три четверти, или 79 голосов депутатов из 105. Помимо коалиционных фракций РПА и "Дашнакцутюн", которым принадлежит 65 мандатов, за провластного кандидата пообещала проголосовать и оппозиционная фракция "Царукян". В нее входит 31 депутат.

Справка

Армянский политический и государственный деятель, дипломат Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года в Ереване.

В 1976 году окончил Ереванский государственный университет (ЕГУ), в 1978 году – аспирантуру Ереванского госуниверситета. Кандидат физико-математических наук.

В 1979-1984 годах – ассистент кафедры теоретической физики ЕГУ.

В 1984-1985 годах преподавал в Кембриджском университете (Великобритания).

В 1985-1992 годах – преподаватель кафедры теоретической физики ЕГУ.

В 1990-1992 годах – заведующий кафедрой компьютерного моделирования сложных систем ЕГУ.

В 1992-1993 годах – временный поверенный в делах Республики Армения, посол страны в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В 1993-1994 годах – главный посол Армении в Европе, посол Армении в Евросоюзе.

В 1995-1996 годах – посол Армении в Королевстве Бельгия, руководитель миссии европейских общин Армении, посол республики в Королевстве Нидерланды, Ватикане, Великом герцогстве Люксембург.

В 1996-1997 годах занимал должность премьер-министра Армении.

В 1998-2000 годах – посол Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

В начале 2000-х годов Саркисян ушел в бизнес, участвовал в деятельности различных энергетических и технологических компаний в России, Туркмении и Узбекистане.

Был советником компаний British Petroleum, Alcatel, Telefonica, Merrill Lynch и других транснациональных корпораций.

С 2000 года занимает пост президента-учредителя компании Eurasia House International.

В 2013 году Саркисян вновь занял пост посла Армении в Великобритании.