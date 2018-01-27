Милош Земан. Справка

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Действующий глава Чехии Милош Земан выиграл второй тур президентских выборов, набрав, по предварительным данным, 51,6% голосов избирателей и победив экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша. Восьмого марта Земан на Пражском граде принесет присягу в качестве президента Чешской республики.

Ниже приводится биографическая справка.

Милош Земан (Miloš Zeman) родился в небольшом городе Колине к востоку от Праги 28 сентября 1944 года. Мать работала учительницей в начальной школе, отец служил на почте. После развода родителей в 1946 году Земан рос с матерью и бабушкой. С отцом он не встречался, тот умер, когда Милошу было 13 лет.

В 1963 году Земан окончил среднюю экономическую школу в Колине. Некоторое время существовала угроза, что Земана отстранят от выпускных экзаменов из-за реферата, в котором он высоко оценил книгу Карела Чапека "Разговоры с Т.Г.Масариком". Положительно вспоминать первого чехословацкого президента в годы социализма было фактически запрещено. История с рефератом закончилась для Земана запретом на поступление в вуз.

В связи с этим Земан вынужден был пойти после школы работать в бухгалтерию завода Tatra Kolin. Заводская практика помогла снятию запрета на вузовское обучение и Земан поступил в Высшую школу экономики в Праге, которую окончил в 1969 году.

В разгар событий "Пражской весны" 1968 года Земан вступил в компартию, из которой был исключен спустя два года за открытое выражение несогласия с советской оккупацией. В связи с этим последующие 13 лет он смог найти работу лишь в физкультурно-агитационной организации Sportpropag. Затем до 1989 года работал на предприятии Agrodat, где разрабатывал симуляторы моделей различных сельхозсистем. В этот период Земан находился под контролем контрразведки в связи с подготовкой ряда "антисоциалистических" материалов.

В ноябре 1989 года Земан принял активное участие в событиях "бархатной революции", в результате которых в Чехословакии была повержена социалистическая система. В частности, большой успех имело выступление Земана на митинге на Летенской площади в Праге, в котором приняло участие около одного миллиона человек.

В 1990–1993 годах был депутатом Федерального собрания, принимал деятельное участие в разработке новых законов.

В 1992 году вступил в состав возрожденной после "бархатной революции" Чешской социал-демократической партии (ЧСДП), а спустя год стал ее председателем. Под руководством Земана партия за 4 года прошла путь от 6,53% на парламентских выборах 1992 года до 26,44% в 1996 году. Самому Земану этот успех принес пост главы парламента (1996-1998 годы).

Внеочередные парламентские выборы 1998 года вновь стали успешными для социал-демократов, а Земан возглавил правительство меньшинства, которое просуществовало до 2002 года. Именно в этот период Чехия вступила в состав НАТО (1999 год) и вела активную подготовку к вступления в Евросоюз (2004 год).

В 2001 году Земан отказался от поста председателя ЧСДП, а спустя год, несмотря на победу партии на очередных выборах в парламент, оставил большую политику и удалился жить в свой дом в маленьком городке Нове Весели в Восточной Чехии.

В 2003 году Земан по результатам внутрипартийного референдума стал кандидатом от ЧСДП на пост президента страны. Однако при голосовании депутатов обеих палат парламента он набрал небольшое число голосов, причем против него голосовали многие представители ЧСДП. После этого Земан покинул политику почти на 10 лет, написав в это время книгу "Как я ошибался в социал-демократии".

В 2012 году новая "Партия прав граждан", созданная сторонниками Земана, выдвинула его кандидатом на пост главы республики. В первом туре первых прямых президентских выборов, который состоялся 11-12 января 2013 года, Земан набрал больше всех голосов — 24,21%. Спустя две недели, во втором туре, он победил другого кандидата, экс-главу МИД Карела Шварценберга, набрав 54,8% голосов избирателей, почти на 10% больше, чем соперник. Восьмого марта 2013 года состоялась инаугурация нового президента Чехии Милоша Земана.

Спустя ровно пять лет и один день после этого Земан объявил своим сторонникам, собравшимся на Пражском граде, что вновь выдвигает свою кандидатуру на пост главы республики.

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В первом туре президентских выборов, состоявшемся 12-13 января 2018 года, Земан получил 38,56% голосов избирателей, опередив восемь других кандидатов и выйдя во второй тур, где встретился с экс-председателем Академии наук Йиржи Драгошем, набравшем в первом туре 26,6% голосов.

jiridrahos.cz Йиржи Драгош

Противники Земана считают, что он "толкает" республику на Восток, пытаясь сблизить ее с Россией и Китаем, разрушает единую позицию западных стран, выступая за отмену антироссийских санкций, часто и жестко критикует органы Евросоюза за излишнюю бюрократизацию своей деятельности. В то же время, Драгош, по их мнению, был намерен добиваться на посту главы страны укрепления сотрудничества Чехии с ЕС и НАТО и выступал за продолжение антироссийских санкций.

Земан вторично женат — с 1993 года на Иване Беднарчиковой, ныне Земановой. У них есть 24-летняя дочь Катержина, студентка. В первом браке с Бланкой Земановой (1971-1978 годы) родился сын Давид, ныне врач.