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    Турция осудила признание Нидерландами геноцида армян в Османской империи

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    В заявлении турецкого МИДа говорится, что позиция Турции по отношению к событиям 1915 года основана "на исторических фактах и правовых нормах".
    Акция памяти жертв геноцида армян
    OZAN KOSE/AFP

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Анкара решительно осуждает принятую Палатой представителей парламента Нидерландов резолюцию с признанием геноцида армян 1915 года в Османском государстве, говорится в заявлении МИД Турции, полученном РИА Новости.

    Ранее в четверг Палата представителей парламента Нидерландов одобрила резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Депутаты нижней палаты утвердили инициативу практически единодушно: 142 голоса против трех.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Решительно осуждаем принятие Палатой представителей парламента Нидерландов резолюции, которая признает геноцидом события 1915 года. Это безосновательное решение, принятое парламентом страны, которая до сих пор не признала геноцидом трагедию в Сребренице (где в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов были убиты около 8 тысяч мусульман – ред.) в центре Европы, не имеет отношения ни к истории, ни к праву. Следовательно, оно не имеет юридической силы", — говорится в заявлении МИД Турции.

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    Отмечается, что позиция Турции по отношению к событиям 1915 года основана "на исторических фактах и правовых нормах". "Решение Европейского суда по правам человека доказывает нашу правоту по этому вопросу", — говорится в документе.

    В конце XIX-начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения армян. В частности, в 1915 году было уничтожено до 1,5 миллиона армян. Факт геноцида признан многими государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Российская Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине — в Западной Армении". Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки.

    Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал парламент Австрии признать Голодомор в Украине геноцидом.

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