Армянская оппозиция объявила о начале блокады дорог

КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале блокирования дорог грузовиками.

"Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день", — заявил Пашинян в прямом эфире на странице в соцсети Facebook, отметив, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

По его мнению, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

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Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.