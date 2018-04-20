наверх
20.04.201810:25
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    Армянская оппозиция объявила о начале блокады дорог

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (92)

    (обновлено: )15103
    Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил о начале "операции по блокированию дорог грузовиками". По его мнению, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.
    Лидер партии Гражданский договор Никол Пашинян
    Sputnik | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр – РИА Новости Украина. Армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян, возглавляющий акции против назначения премьер-министром страны экс-президента Сержа Саргсяна, объявил о начале блокирования дорог грузовиками.

    "Мы начинаем операцию по блокированию дорог грузовиками. Сегодня очень важный день", — заявил Пашинян в прямом эфире на странице в соцсети Facebook, отметив, что если план удастся, то до победы оппозиции "останется несколько дней".

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Протесты в Армении расползаются по стране

    По его мнению, блокада транспортных коммуникаций должна показать, что Саргсян не владеет ситуацией в стране.

    Смотрите также: Как проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении

    Акции против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, а самыми широкими полномочиями будет обладать глава правительства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рада поддержала обращение Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии УПЦ
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    И. о. главы государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Славомир Новак. Архивное фото
    Масштабное ДТП в Кривом Роге