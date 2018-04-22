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    Фотоленты

    Армянский майдан. Между протестующими и полицией встали священники

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (105)

    (обновлено: )45432
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Ситуация в Ереване
    Священнослужители на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Участница акции протеста перед кордоном полицейских на площади Республики в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Полицейские на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Ереване
    Задержание полицейскими участника акции протеста на площади Республики в Ереване.
    Sputnik | Перейти в фотобанк

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    Священнослужители на площади Республики в Ереване, где происходят акции протеста участников акций оппозиции.

    Священнослужители встали между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Это произошло, когда демонстранты приблизились к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца. Полицейские попросили представителей духовенства убедить митингующих разойтись по домам, заявив, что не позволят нарушать порядок.

    Акции протеста оппозиции в Ереване
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    Неделя протестов в Армении: оппозиция крепнет в глазах народа

    В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

    Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Площадь оцеплена.

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