Армянский майдан. Между протестующими и полицией встали священники

Священнослужители встали между демонстрантами и полицией на центральном проспекте Еревана, передает корреспондент РИА Новости. Это произошло, когда демонстранты приблизились к полицейскому оцеплению на проспекте Маштоца. Полицейские попросили представителей духовенства убедить митингующих разойтись по домам, заявив, что не позволят нарушать порядок.
В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.
Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Площадь оцеплена.