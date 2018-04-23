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    Десятки людей в военной форме присоединились к протесту в Ереване

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (110)

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    По данным корреспондента РИА Новости, люди в военной форме примкнули к акции протеста в Ереване. Оружия у них при себе нет. От комментариев они отказываются.
    Ситуация в Ереване, 22 апреля 2018
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    КИЕВ, 23 апр – РИА Новости Украина. Десятки людей в военной форме, которые утверждают, что они служат в вооруженных силах Армении, присоединились к акции против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.

    Оружия у людей в военной форме при себе нет. От комментариев они отказываются.

    Президент Армении А. Саркисян встретился с лидером протестного движения Н. Пашиняном
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    Министерство обороны пока ситуацию не комментирует.

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    Акции против избрания Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Саргсян дважды избирался на пост президента в 2008 и 2013 годах. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    В воскресенье прошли переговоры между лидером оппозиции, депутатом Николом Пашиняном и Саргсяном, они продлились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер назвал действия оппозиционера шантажом и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ляжет на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания. Пашинян и еще два депутата — Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян — были задержаны.

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