Революция в Ереване: задержание лидеров оппозиции

РИА Новости Украина

Десятый день массовых протестов в Ереване против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна стал самым напряженным. Начавшиеся переговоры Саргсяна с лидером оппозиции Николом Пашиняном продлились всего несколько минут. Позднее Пашинян был задержан полицией.

Акции протеста не пошли на спад даже после изоляции ее руководителей. Днем тысячи людей собрались у одного из полицейских отделений, где, как предполагалось, содержится Пашинян, а затем двинулись на площадь Республики, где назначен митинг, пишут РИА Новости.

Митинги, шествия и стычки с полицией проходят также в других городах Армении, в частности в Гюмри и Ванадзоре. Полиция заявляет, что полностью владеет ситуацией в стране.

День начался со встречи премьера с Пашиняном. Глава правительства сразу заявил, что переговоры не должны проходить в присутствии журналистов. Пашинян ответил, что обсуждаться на встрече будет лишь его отставка.

"Если будете говорить в таком тоне, то мне остается посоветовать вам вернуться в правовое поле и логических действий, в противном случае вся ответственность ложится на вас, выбирайте", — сказал Саргсян. Он добавил, что его собеседник занимается шантажом и что он не извлек уроков из событий 1 марта 2008 года, когда в стычке демонстрантов с полицией погибли 10 человек.

Sputnik Армения / Asatur Yesayants Активисты заблокировали вход в здание Главного управления внутренней безопасности и оперативного розыска МФ РА (17 апреля 2018). Ереван

Пашинян заявил, что никто не смеет говорить с ним языком угроз, добавив, что глава правительства не представляет ситуацию в стране. По словам лидера оппозиции, власть "перешла к народу".

"Фракция, набравшая 7-8%, не имеет право говорить от имени (народа). И у меня больше нет желания говорить с вами", — сказал Саргсян, предложив журналистам самим делать выводы. Вся беседа длилась считанные минуты.

После встречи с премьером Пашинян повел своих сторонников в ереванский район Эребуни. Там его поджидали полицейские. Шествие было остановлено, а сам Пашинян и еще два оппозиционных депутата — Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян — задержаны.

По данным генпрокуратуры, депутаты были задержаны в момент совершения общественно опасного деяния, выразившегося в организации и проведении с 13 апреля собраний вопреки ограничениям мэрии Еревана. С 19 по 22 апреля, отметили в ведомстве, они организовали и провели собрания, не оповестив их в установленном законом порядке.

Спикер парламента Ара Баблоян уже предупрежден о задержании депутатов. Согласно конституции Армении, уголовное преследование в отношении депутата может быть начато только с согласия Национального собрания. О лишении депутата свободы немедленно сообщается главе парламента.

Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением о том, что процессы в стране достигли опасной черты, что может привести к необратимым последствиям. Он выразил сожаление, что переговоры были прерваны, хотя они могли бы привести к разрядке ситуации и снижению напряженности. Тем не менее, он призвал отказаться от деструктивного поведения, которое может нарушить стабильность в стране, и продолжить поиск диалога.

"Призываю всех наших граждан, соотечественников в диаспоре воздерживаться от попыток нагнетания ситуации и проявлять сдержанность", — заявил Саркисян. По его словам, нельзя разобщать общество в преддверии 24 апреля (День памяти жертв геноцида).

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После столкновений в воскресенье в соцсети Facebook начался флешмоб по отказу от государственных наград и званий, в котором приняли участие деятели культуры.

В частности, известный актер Мкртыч Арзуманян отказался от почетного звания Заслуженного артиста Армении.

"Недопустимо применение силы против безоружного и мирного народа. Осуждаю насильственные действия властей против моих соотечественников, отказываюсь от этого звания", — написал Арзуманян в Facebook.

Продюсер, руководитель музыкального центра Cadence Music Ника Бабаян отказался от звания Заслуженного деятеля культуры Армении "в знак протеста против арестов патриотов страны, лидеров справедливого всенародного движения".