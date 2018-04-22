Полиция прокомментировала задержание лидера протестов в Ереване

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Армянская полиция распространила заявление, что не задерживала, а "принудительно удалила" с места проведения митинга в Ереване трех оппозиционных депутатов, включая лидера протестов Никола Пашиняна.

Ранее о задержании трех парламентариев сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Арарат Мирзоян. В воскресенье очередное шествие оппозиции было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Сейчас митингующие направляются в центр города.

"Полиция заявляет, что после принятия решения о прекращении собрания действия организаторов были незаконны, а все участники были обязаны покинуть место проведения акции. Руководствуясь положениями закона, полиция приступила к разгону митинга, и его организаторы, Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян (депутаты парламента), были принудительно удалены с места проведения собрания", — говорится в сообщении.

В воскресенье переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно.

Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

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Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями теперь обладает глава правительства.