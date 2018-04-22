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    В центр Еревана стягивают полицейских

    Тема:

    Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна (104)

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    На площади Республики в центре Еревана сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Она оцеплена.
    Ситуация в Ереване
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    КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Полиция Армении стянула крупные силы к площади Республики в Ереване, куда прибывают демонстранты, протестующие против избрания премьером экс-президента Сержа Саргсяна, передает корреспондент РИА Новости.

    В воскресенье очередное шествие оппозиции, протестующей против избрания премьером экс-президента страны Сержа Саргсяна, было остановлено в ереванском районе Эребуни. Полиция применила спецсредства. Ранее переговоры между лидером оппозиции Николом Пашиняном и Саргсяном длились три минуты и закончились безрезультатно. Премьер-министр заявил, что действия оппозиционера — это шантаж, и посоветовал ему вернуться в правовое поле, пригрозив, что в противном случае вся ответственность ложится на него. Полиция сообщила, что приступила к разгону митинга, а его организаторы во главе с Пашиняном были принудительно удалены с места проведения собрания.

    Акция протеста оппозиции у здания правительства в Ереване
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    Протесты в Армении расползаются по стране

    Сейчас на площади Республики сконцентрировались крупные силы полиции, в том числе подразделений специального назначения. Площадь оцеплена.

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    Протесты против избрания премьером Армении бывшего президента Сержа Саргсяна начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной и ухудшении экономической ситуации. В понедельник митингующие пытались прорваться к зданию парламента, полицейские их оттеснили, в результате столкновений пострадали десятки человек. На следующий день протестующие заявили о начале "бархатной революции" в Армении.

    Несмотря на протесты, парламент Армении во вторник избрал Саргсяна на пост премьера. Ранее вступили в силу изменения в конституции, согласно которым Армения переходит к парламентской форме правления, самыми широкими полномочиями теперь обладает глава правительства.

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