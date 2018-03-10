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    Леонид Калашников

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Города России. Москва
    В России назвали анекдотом ноту Киева из-за выборов в Крыму
    21:46 23.02.2018
    931
    По мнению Леонида Калашникова, то, что украинский МИД направил ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, можно назвать анекдотом.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
    В России резко отреагировали на заявление Вятровича об "оккупации" в СССР
    00:14 08.01.2018
    856Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    По словам председателя комитета ГД РФ Леонида Калашникова, если серьезно относиться к словам Владимира Вятровича, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым.
    Порт Крым Керченской паромной переправы
    В России прокомментировали планы Киева по "возвращению Крыма"
    07:58 16.11.2017
    1959Крымский вопрос. Компенсация или война?
    По словам Леонида Калашникова, в случае военных действий по "возвращению Крыма" украинцы "сразу получат российские войска в Киеве", и "все убегут в Канаду или Америку".
    Флаг Украины на фоне герба России
    В РФ ответили на планы Киева разорвать еще одно соглашение
    22:43 08.08.2017
    893
    Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников раскритиковал намерение Киева разорвать с Москвой соглашение о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.
    Выборы главы ДНР и депутатов Народного Совета республики
    Выборы или фарс в "ЛНР" и "ДНР". Мнение экспертов
    15:42 03.11.2014
    1510Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Выборы в непризнанных республиках Донбасса прошли достаточно предсказуемо: по сообщениям тамошних ЦИКов, лидируют нынешние главы "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко соответственно, а возглавляемые ими политсилы возглавляют гонку на выборах в парламенты.
    Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
    В Госдуме РФ после признания выборов предлагают признать "ДНР" и "ЛНР"
    03:39 03.11.2014
    840Выборы в "ДНР"-"ЛНР" шаг к независимости?
    Ранее ЕС и США уже осудили проведение выборов в Донбассе. Вместе с тем МИД РФ заявил, что Россия уважает волеизъявление жителей юго-востока Украины.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Города России. Москва
    В России назвали анекдотом ноту Киева из-за выборов в Крыму
    21:46 23.02.2018
    931
    По мнению Леонида Калашникова, то, что украинский МИД направил ноту протеста РФ по поводу проведения выборов президента на территории Крыма, можно назвать анекдотом.
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