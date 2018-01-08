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    В России резко отреагировали на заявление Вятровича об "оккупации" в СССР

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    По словам председателя комитета ГД РФ Леонида Калашникова, если серьезно относиться к словам Владимира Вятровича, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым.
    Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ. 8 янв — РИА Новости Украина. Украина должна быть готова отказаться от Харькова, Днепропетровска, Донбасса и других переданных ей в советское время территорий, если признает "оккупацией" период нахождения в составе СССР, завил РИА Новости председатель Комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Facebook Владимира Вятровича
    Из Кропивницкого. Вятрович: путь из антисоветчика в министры пропаганды

    Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в пятницу заявил, что Киеву нужно вести работу по признанию пребывания Украины в составе СССР "большевистской и коммунистической оккупацией".

    "Если к этому серьёзно относиться, надо будет вернуть пол-Украины сегодняшней в Россию, а не только Крым, потому что и Харьков, и Днепропетровск, и Донбасс до создания Советского Союза не были в составе Украины", — сказал Леонид Калашников.

    После революции 1917 года и образования Украинской ССР со столицей в Харькове, ей были переданы территории, относившиеся в Российской империи не только к Малороссии, но также к Донбассу и Новороссии — Донецк, Луганск, Херсон, Николаев, Одесса, Днепропетровск, Кировоград. В 1939 – 1940 гг. в состав республики вошли Восточная Галиция, Северная Буковина, а также Южная Бессарабия. В 1945 году — Закарпатье. И, наконец, в 1954 году к Украине был присоединен Крым.

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