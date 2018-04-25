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    В мире

    Протестующие требуют выбрать премьером Армении лидера оппозиции

    Тема:

    Революционная Армения (108)

    (обновлено: )8201
    Участники масштабной акции протеста в Ереване считают, что новым премьером страны должен стать лидер оппозиции.
    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Собравшиеся в Ереване на площади Республики требуют выбрать лидера протестов Никола Пашиняна на пост премьера.

    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Озвучены требования и планы оппозиции в Армении

    Один из активистов задал им вопрос: "кого вы хотите в премьеры?" Люди стали скандировать: "Никол! Никол!" Тогда активист пообещал, что в ближайшее время парламент выберет премьера. Митингующие встретили его обещание аплодисментами и радостными криками.

    Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

    Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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