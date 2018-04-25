наверх
26.04.201801:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.09
  • EUR32.01+ 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (134)

    (обновлено: )85
    Российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами.
    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP

    КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщает пресс-службе российского диппредставительства.

    Пресс-конференция Н. Пашиняна в Ереване
    Sputnik | Перейти в фотобанк
    Озвучены требования и планы оппозиции в Армении

    "В посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами национального собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем (возглавляемой Пашиняном) партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армения", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

    Смотрите также: На видео попал момент, как армянские военные бегут к протестующим

    По данным пресс-службы, российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.

    "Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло", — говорится в сообщении.

    Пашинян заявил на митинге в Ереване в среду, что встречался с представителями России и что они заверили его, "что Россия не вмешивается в дела Армении".

    Читайте также — Спиридонов по Армении: методички "цветных революций" поистрепались…

    Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Украинская православная церковь США
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Киевского судью поймали на взятке
      Криминальные войны в Украине
      Ситуация в Ереване
      Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
      Александр Онищенко. Архивное фото
      Онищенко: новая партия компромата