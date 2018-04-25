Российские дипломаты встретились с лидерами протестов в Армении

Vano Shlamov / AFP

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Представители посольства России в Ереване встретились с лидерами протестов Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, сообщает пресс-службе российского диппредставительства.

"В посольстве Российской Федерации в Армении прошла встреча с оппозиционными депутатами национального собрания Николом Пашиняном и Араратом Мирзояном, а также пресс-секретарем (возглавляемой Пашиняном) партии "Гражданский договор" Тиграном Авиняном. В ходе беседы участники обменялись мнениями о текущей ситуации в Ереване и Армения", — говорится в сообщении посольства в Facebook.

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По данным пресс-службы, российская сторона призвала организаторов оппозиционных митингов и шествий к конструктивному диалогу с действующими властями и другими политическими силами, подчеркнула, что сложившаяся ситуация должна быть разрешена исключительно в рамках конституционного поля и в интересах всех граждан Армении.

"Была выражена надежда на скорейшее возвращение жизни страны в нормальное, спокойное русло", — говорится в сообщении.

Пашинян заявил на митинге в Ереване в среду, что встречался с представителями России и что они заверили его, "что Россия не вмешивается в дела Армении".

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Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.