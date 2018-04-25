В Армении распалась правящая коалиция

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" заявила в среду о выходе из правящей коалиции с Республиканской партией Армении (РПА) на фоне массовых протестов.

"Учитывая сложившуюся в стране ситуацию, мы объявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции Армении", — говорится в заявлении верховного органа Дашнакцутюн.

Согласно заявлению, Национальное собрание должно избрать премьера, пользующегося доверием народа, сформированное им правительство должно работать над снижением напряженности, преодолением политического кризиса, а также обеспечить необходимые условия для проведения внеочередных парламентских выборов.

У Республиканской партии Армении, возглавляемой подавшим в отставку с поста премьера Сержем Саргсяном, остаются 58 мандатов. Всего в парламенте Армении 105 депутатов. Таким образом, несмотря на выход "Дашнакцутюн" из коалиции, парламентское большинство остается за РПА.

Фракция "Дашнакцутюн" в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. Для избрания лидера оппозиции Никола Пашиняна премьером требуется 53 голоса. У возглавляемой Пашиняном фракции "Елк" (Исход) и примкнувшего к ней "Блока Царукян" на данный момент 40 голосов.

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Акции против избрания Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.