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    Репортажи

    Как в Армении "разрулят" политический кризис

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (136)

    (обновлено: )127
    И.о. премьера Армении заявил, что переговоры с оппозицией не состоятся. По его словам, причиной стало одностороннее выдвижение последними новых условий формата встречи. Между тем, лидер оппозиции Пашинян уже призвал к новым акциям неповиновения.
    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина

    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
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    Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян неисключил проведения в стране внеочередных парламентских выборов, пишет Sputnik Армения.

    Карапетян обратился к президенту Армении Армену Саркисяну организовать встречу с участием парламентских и внепарламентских сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей развязки, в том числе вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

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    На фоне массовых протестных акций 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста главы правительства. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года. 

    Vano Shlamov / AFP
    Масштабные протесты в Ереване

    Митинги, демонстрации и шествия в центре Еревана с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich
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    В понедельник, на десятый день протестных акций, Саргсян ушел в отставку.

    Сорвавшиеся переговоры

    Лидер протестного движения Никол Пашинян накануне рассказал, что предложил представителям власти — исполняющему обязанности премьера Карену Карапетяну, спикеру парламента Армении Ара Баблояну и руководителю парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграму Багдасаряну — формат переговоров "три на три".

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    Facebook Aida Ordyan
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    "Следующее  условие — чтобы вся наша  беседа, как и в случае с  Сержем Саргсяном, проходила в  присутствии журналистов, чтобы  общественность знала, о чем мы  говорим", — сказал Пашинян.

    По его словам, есть все основания предполагать, что РПА пытается использовать волну народного волнения, чтобы сохранить власть, пожертвовав собственным лидером – Саргсяном.

    Позже стало известно, что переговоров не будет. Причину объяснил и. о. премьера Карен Карапетян. По его словам, причиной стало выдвижение последним новых требований, в частности касательно формата встречи, повестки и освещения в СМИ.

    REUTERS Gleb Garanich
    Ситуация в Ереване

    "Это означает  не диалог и не переговоры. Это озвучивание исключительно  собственной точки зрения, вплоть  до решения, кто будет принимать  участие в переговорах с нашей стороны. Имея опыт переговоров, я никогда не слышал о таких переговорах", — сказал Карапетян.

    Между тем, лидер Пашинян в среду днем созвал сторонников на митинг в центре Еревана.

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