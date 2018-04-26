Как в Армении "разрулят" политический кризис

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Исполняющий обязанности премьера Армении Карен Карапетян неисключил проведения в стране внеочередных парламентских выборов, пишет Sputnik Армения.

Карапетян обратился к президенту Армении Армену Саркисяну организовать встречу с участием парламентских и внепарламентских сил для обсуждения создавшейся внутриполитической ситуации и возможных путей развязки, в том числе вплоть до проведения внеочередных парламентских выборов.

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На фоне массовых протестных акций 23 апреля Серж Саргсян подал в отставку с поста главы правительства. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года.

Vano Shlamov / AFP Масштабные протесты в Ереване

Митинги, демонстрации и шествия в центре Еревана с 13 апреля проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. Несмотря на протесты, парламент Армении 17 апреля избрал Саргсяна главой кабмина. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

В понедельник, на десятый день протестных акций, Саргсян ушел в отставку.

Сорвавшиеся переговоры

Лидер протестного движения Никол Пашинян накануне рассказал, что предложил представителям власти — исполняющему обязанности премьера Карену Карапетяну, спикеру парламента Армении Ара Баблояну и руководителю парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Ваграму Багдасаряну — формат переговоров "три на три".

"Следующее условие — чтобы вся наша беседа, как и в случае с Сержем Саргсяном, проходила в присутствии журналистов, чтобы общественность знала, о чем мы говорим", — сказал Пашинян.

По его словам, есть все основания предполагать, что РПА пытается использовать волну народного волнения, чтобы сохранить власть, пожертвовав собственным лидером – Саргсяном.

Позже стало известно, что переговоров не будет. Причину объяснил и. о. премьера Карен Карапетян. По его словам, причиной стало выдвижение последним новых требований, в частности касательно формата встречи, повестки и освещения в СМИ.

REUTERS Gleb Garanich Ситуация в Ереване

"Это означает не диалог и не переговоры. Это озвучивание исключительно собственной точки зрения, вплоть до решения, кто будет принимать участие в переговорах с нашей стороны. Имея опыт переговоров, я никогда не слышал о таких переговорах", — сказал Карапетян.

Между тем, лидер Пашинян в среду днем созвал сторонников на митинг в центре Еревана.