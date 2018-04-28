наверх
28.04.201819:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера

    Тема:

    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку (139)

    45
    Как стало известно, во время встречи членов фракции РПА с председателем партии Сержем Саргсяном и первым зампредом Карапетяном было принято решение не выдвигать кандидатуру на пост премьера.
    Ситуация в Ереване
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьера, заявил в субботу журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

    Ситуация в Ереване
    Vano Shlamov / AFP
    Финал протестов в Ереване - демонтаж олигархической системы — Меграбян

    Такое решение было принято в субботу, 28 апреля, в ходе встречи с экс-президентом Сержем Саргсяном и врио премьера Кареном Карапетяном.

    "Сегодня во время встречи членов фракции РПА с председателем партии Сержем Саргсяном и первым зампредом Карапетяном принято решение не выдвигать кандидатуру на пост премьера… никто не высказался против", — сказал Шармазанов.

    Ранее он заявил, что партия проголосует на выборах премьера, изучив программы всех кандидатов.

    Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

    Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи