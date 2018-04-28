Правящая партия Армении не будет выдвигать кандидата на пост премьера

КИЕВ, 28 апр – РИА Новости Украина. Правящая Республиканская партия Армении решила не выдвигать кандидата на пост премьера, заявил в субботу журналистам вице-спикер парламента, член исполнительного органа РПА Эдуард Шармазанов.

Такое решение было принято в субботу, 28 апреля, в ходе встречи с экс-президентом Сержем Саргсяном и врио премьера Кареном Карапетяном.

"Сегодня во время встречи членов фракции РПА с председателем партии Сержем Саргсяном и первым зампредом Карапетяном принято решение не выдвигать кандидатуру на пост премьера… никто не высказался против", — сказал Шармазанов.

Ранее он заявил, что партия проголосует на выборах премьера, изучив программы всех кандидатов.

Напомним, акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. При этом ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.