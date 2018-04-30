Лидера протестов в Армении выдвинули кандидатом в премьеры

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян официально выдвинут от парламентской фракции "Елк" кандидатом в премьер-министры страны, сообщил журналистам в понедельник член фракции Арарат Мирзоян.

"Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня "Елк" проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)", — цитирует Мирзояна Спутник Армения.

При этом парламентарий выразил уверенность, что все депутаты, которых беспокоит судьба страны, проголосуют за Пашиняна.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвинила Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

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Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.