"Майдан" в Армении. Президент назвал путь разрешения ситуации

Сайт президента Армении

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что единственным путем разрешения ситуации в стране является соблюдение норм конституции.

"Есть только один путь — конституционный, другого пути (разрешения ситуации в Армении — ред.) нет и не может быть, потому что никто не может и не должен открыть ящик Пандоры, когда люди не будут уважать конституцию. Мы должны все уважать конституцию", — сказал Саркисян в интервью белорусским СМИ, показанном в воскресенье по телеканалу ОНТ.

По его словам, "все разногласия должны быть решены в здании парламента". "Кто будет избран (премьером — ред.) по конституции, указ о назначении того премьер-министром я подпишу. Если, конечно, не будут нарушения конституции в процессе выборов", — продолжил президент.

Вопрос об избрании премьера парламент Армении рассмотрит 1 мая.

Президент Армении не стал комментировать личность лидера протестов Николы Пашиняна и будущее страны в случае его победы.

"Моя роль в том, чтобы привести их (различных политиков — ред.) к консенсусу. Я встречаюсь со многими (политиками — ред.), условно говоря, от крайнего левого до крайнего правого. Моя роль в том, чтобы иметь диалог с разными политическими и общественными организациями, личностями и попробовать привести этот спектр к центру, к общему пониманию, диалогу, мирному разрешению всех вопросов и конфликтов", — сказал он, напомнив о главенстве такого фактора, как "интересы собственного народа". "Кто бы ни был в конечном итоге в правительстве, я лично в рамках конституционных прав не допущу, чтобы интересы страны и народа были не учтены правильно", — подчеркнул Саркисян.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.